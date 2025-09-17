Anzeige
Novo Nordisk

Fassen Anleger neuen Mut? Entscheidende Phase läuft 17.09.2025, 14:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Novo Nordisk: Fassen Anleger neuen Mut? Entscheidende Phase läuft
© Foto von Anshu A auf Unsplash
Die Geschichte der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk ist die Geschichte eines unfassbaren Höhenflugs, der abrupt in einem Kursdebakel mündete. Die Dänen haben die Zeichen der Zeit erkannt und handeln. Restrukturierung und Fokus auf Wachstumssektoren sind die Eckpfeiler dieses Prozesses.
Novo Nordisk – Fassen Anleger neuen Mut?

Novo Nordisk will mit einem umfangreichen Stellenabbau wieder auf Kurs kommen. Dabei sollen 9.000 Stellen der zuletzt knapp 78.000 Stellen weltweit dem Rotstift zum Opfer fallen. Mit den Maßnahmen wollen die Dänen 8 Mrd. Dänische Kronen ab dem Jahr 2026 einsparen. Zudem will der Pharmakonzern zukünftig seine Anstrengungen auf die Bereiche Diabetes und Adipositas stärker konzentrieren. 

Die angekündigten Einschnitte unter anderem beim Personal verlangen allerdings Einmalaufwendungen. Novo Nordisk setzt diese mit 8 Mrd. Dänische Kronen an. Das belastet noch einmal das Ergebnis des Konzerns in 2025, sodass Novo Nordisk die Prognose für 2025 ein weiteres Mal  nach unten anpassen musste. Die neue Prognose sieht nunmehr ein Wachstum des operativen Ergebnisses (währungsbereinigt) von 4 Prozent bis 10 Prozent vor. Noch Mitte August prognostizierte Novo Nordisk ein EBIT-Wachstum in Höhe von 10 Prozent bis 16 Prozent.

Anleger und Investoren fällt es bis dato schwer, neuen Mut zu fassen. Der untere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis belegt den Aufstieg und den anschließenden Niedergang des Aktienkurses.

Novo Nordisk Aktienchart

Nach dem schmerzhaften Ausflug unter die Marke von 40 Euro fing sich Novo Nordisk zunächst. Die Aktie startete zwar einen Erholungsversuch, doch dieser lässt noch immer wichtige Attribute vermissen; vor allem Durchschlagskraft. Aus charttechnischer Sicht wäre ein Vorstoß auf über 50 Euro ein erster, wichtiger Schritt, um die Dominanz der Korrektur zu brechen. Doch daran hapert es bislang. Ohnehin bedarf es eines Vorstoßes über die 60 Euro, um das Thema Bodenbildung zu forcieren.     

Zusammengefasst

Novo Nordisk leitet umfangreiche Maßnahmen ein, um wieder auf Kurs zu kommen. Bis diese Maßnahmen greifen und die Erfolge sichtbar werden, wird etwas Zeit verstreichen. Aus charttechnischer Sicht sind die kurzfristigen Ziele klar definiert: Die Aktie muss über die 50 Euro und darf nicht unter die 40 Euro. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg stuften kürzlich Novo Nordisk von „hold“ auf „buy“ hoch, senkten dabei aber gleichzeitig das Kursziel von 610 Dänische Kronen auf 425 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 56,94 Euro).

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
