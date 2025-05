Novo Nordisk: Nach den Zahlen. Die nächsten Kursziele

Novo Nordisk – Zahlen im Fokus

Der dänische Pharmakonzern veröffentlichte für das 1. Quartal 2025 einen Umsatz in Höhe von 78,087 Mrd. Dänische Kronen (DKK). Damit verzeichneten die Dänen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal 2024 einen Umsatzanstieg in Höhe von 19 Prozent. Währungsbereinigt waren es 18 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 38,791 Mrd. DKK, nach 31,846 Mrd. DKK im 1. Quartal 2024. Das ist ein Plus in Höhe von 22 Prozent, währungsbereinigt ein Plus von 20 Prozent. Der Konzern gab den Nettogewinn mit 29,034 Mrd. DKK an, nach 25,407 Mrd. DKK im 1. Quartal 2024. Das EPS (earnings per share) erhöhte sich entsprechend auf 6,53 DKK, nach 5,68 DKK im 1. Quartal 2024.

Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 passte Novo Nordisk hingegen aufgrund zunehmenden Wettbewerbsdrucks nach unten an. Das Unternehmen rechnet nunmehr mit einem Umsatzanstieg (währungsbereinigt) in Höhe von 13 Prozent bis 21 Prozent (nach zuvor erwarteten 16 Prozent bis 24 Prozent). Das operative Ergebnis soll in 2025 währungsbereinigt nun um 16 Prozent bis 24 Prozent steigen, nach zuvor erwarteten 19 Prozent bis 27 Prozent.

Aktie kommt nicht in Schwung

Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) ist auch nach den Zahlen nicht in der Lage, ihre charttechnische Position nachhaltig zu verbessern und über den markanten Widerstand von 60 Euro auszubrechen. In diesem Punkt muss die Aktie nachbessern. Und das eher früher als später. Anderenfalls würde die Aktie Gefahr laufen, erneut in Bedrängnis zu geraten. Das wiederum könnte einen weiteren Test der 50 Euro nach sich ziehen.

Aktuelle Analystenstimmen

Nach den Zahlen meldeten sich einige Analysten zu Wort. So bestätigten die Analysten von Bernstein Research ihr Votum „marketperform“ für Novo Nordisk. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 620 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 83,11 Euro). Die Analysten von Jefferies bleiben hingegen skeptisch. Deren Votum lautet unverändert „underperform“, das Kursziel 415 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 55,63 Euro).