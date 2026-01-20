Gold-Rally ohne Ende?
Diese 1-Mio.-Unzen-Story in Westafrika könnte der nächste Hebel auf den Boom sein
Nun die 5.000 USD? Gold setzt gewaltige Rallye fort

Barrick, Newmont & Co. zünden nächste Eskalationsstufe 20.01.2026, 13:15 Uhr

Nun die 5.000 USD? Gold setzt gewaltige Rallye fort: Barrick, Newmont & Co. zünden nächste Eskalationsstufe
© Symbolbild; Computer-Illustration
Ein Goldpreis von 5.000 US-Dollar scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Die geopolitischen Spannungen treiben Anleger und Investoren in die Edelmetalle. Die Sorgen und Ängste sind groß, vor allem mit Blick auf das Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. In Anbetracht der überaus fragilen geopolitischen Lage ist ein beträchtliches Eskalationspotenzial vorhanden. Salopp könnte man formulieren – mit jeder Nachricht Trumps, die er über diverse Kanäle verteilt, nehmen die Sorgen zu und steigt der Goldpreis.
Mittlerweile hat der Goldpreis sein Rekordhoch tief in den 4.700er Bereich geschoben. Damit kommt der Goldpreis so langsam in den Anziehungsbereich der 5.000er Marke. Es sollte daher nicht überraschen, wenn sich der Goldpreisanstieg nun beschleunigen wird und der Markt rasch die 5.000 US-Dollar sehen will. Nicht minder spannend ist unverändert die Lage bei Silber. Der Silberpreis hat die 100 US-Dollar vor Augen. Jederzeit könnte diese psychologisch wichtige Marke fallen und den Weg auf der Oberseite freigeben.

Kurzum. Zu Jahresbeginn weist der Edelmetallsektor das altbekannte Momentum auf. Obgleich es zum Jahreswechsel ein paar Turbulenzen gab, zeigte sich einmal mehr, dass Rücksetzer zu Käufen genutzt werden und die Rallye intakt ist. 

Der eskalierende Goldpreis treibt die Kursrallye der Produzentenaktien unablässig an. Im Schatten von Barrick und Newmont tummeln sich zahlreiche überaus spannende Produzentenaktien. Nicht zuletzt gehört die kanadische Kinross Gold dazu. 

Kinross Gold Aktienchart

Kinross Gold – Diese Goldaktie zündet die nächste Eskalationsstufe.

Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold (WKN: A0DM94 | ISIN: CA4969024047 | Ticker-Symbol: KIN2) weist einen atemberaubenden Chart auf.  Der knackige Kursanstieg vollzog sich ohne größere Rückschläge. Die so wichtigen Verschnaufpausen gab es dennoch. 

Noch Ende Juli 2025 bewegte sich die Aktie im Kursbereich um 16 US-Dollar seitwärts, hatte damals aber schon einen kräftigen Kursanstieg hinter sich gebracht. In den letzten Wochen enterte Kinross Gold Widerstand um Widerstand. Aktuell notiert die Aktie im Bereich von 35 US-Dollar. Der Weg in Richtung 40 US-Dollar scheint vorgezeichnet. 

Ob des exponierten Kursniveaus muss jederzeit mit Rückschlägen gerechnet werden. Eine erste wichtige Unterstützung befindet sich bei 30 US-Dollar. Im besten Fall bleiben etwaige Rücksetzer auf diesen Kursbereich begrenzt. Die zentrale Unterstützung ist hingegen in den Kursbereich 25 US-Dollar / 22 US-Dollar zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig. Bis dahin gilt jedoch – volle Kraft voraus!

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
