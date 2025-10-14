Anzeige
Nun die 5.000 USD? Gold setzt gewaltige Rallye fort: Diese Goldaktie stellt Barrick und Newmont in den Schatten
Gold lässt in diesen Tagen nichts anbrennen und setzt die ohnehin bereits jetzt als imposant und gewaltig zu bezeichnende Preisrallye vehement fort. Wo soll das Ganze enden?
Das Erreichen psychologisch relevanter Marken, wie etwa die Tausendermarken bei Gold, wirft ja auch immer die Frage auf, wie es im Anschluss weitergeht. Kommen Gewinnmitnahmen auf? Beschleunigt sich womöglich die Bewegung? Im Falle der Marke von 4.000 US-Dollar hat Gold die Frage schnell und sehr deutlich beantwortet. Nach einer kurzen Schrecksekunde am vergangenen Donnerstag nahm das Edelmetall die furiose Rallye wieder auf und eilt nun von Rekord zu Rekord.

Dass es irgendwann zu einer Korrektur kommen wird, steht außer Frage. Doch noch zeigt Gold keine Anzeichen von Schwäche. Die beiden wesentlichen Säulen der Rallye – die Käufe der Noten- und Zentralbanken sowie die Mittelzuflüsse in die Gold-ETFs – sind weiterhin intakt. Zudem beeindruckt das Edelmetall immer wieder mit seinen Comebackqualitäten. Rücksetzer werden sofort gekauft und haben gar nicht erst die Gelegenheit, sich adäquat zu entwickeln. Die anhaltend hohen Gold- und natürlich auch Silberpreise spielen den Produzentenaktien in die Karten. Mitunter weisen diese prozentual dreistellige Kursanstiege in 2025 auf. Auch hier gilt: Die potenzielle Fallhöhe ist beachtlich, doch noch ist Druck auf dem Kessel.

Zu den spannendsten Goldproduzenten zählt unverändert die kanadische Kinross Gold. Zuletzt thematisierten wir die Aktie im Kommentar vom 29. August. Seitdem hat sich einiges getan.

Kinross Gold – Diese Goldaktie stellt Barrick und Newmont in den Schatten

Notierte die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold (WKN: A0DM94 | ISIN: CA4969024047 | Ticker-Symbol: KIN2) Ende August noch im Bereich von 20 US-Dollar, steht sie heute um einiges höher.

Der obere Chart verdeutlicht, dass es für die Aktie zuletzt auf knapp 25,8 US-Dollar ging. Derzeit gönnt sich Kinross Gold eine Verschnaufpause. Diese Verschnaufpausen auf exponiertem Niveau bergen auch immer das Risiko einer oberen Trendwende. Insofern sollte die Aktie ihren Weg auf der Oberseite möglichst schnell fortsetzen und über die 25,8 US-Dollar ausbrechen. Rücksetzer sollten möglichst eng begrenzt bleiben, um keine Trendumkehr zu provozieren. Der Kursbereich von 23,5 US-Dollar / 22,5 US-Dollar bietet erste Unterstützung. Im besten Fall geht es nicht darunter. Bei einem Rücksetzer unter die 22,5 US-Dollar wäre hingegen Obacht geboten.

Bn-Redaktion/mt
