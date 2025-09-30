Anzeige
+++Absoluter Volltreffer! Wir hatten den richtigen Riecher! Gestern + 212 % Kursgewinn nach dieser Hammermeldung!+++
Nun ist Obacht geboten

Heidelberg Materials – Aktie dreht nach unten ab 30.09.2025, 10:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nun ist Obacht geboten: Heidelberg Materials – Aktie dreht nach unten ab
© bn Symbolbild
Die Aktie des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials gehörte in den letzten Monaten zu den gesuchten Werten im Dax. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand. Von den milliardenschweren Investitionen der deutschen Bundesregierung in die Infrastruktur sollte der ein oder andere Euro auch den Weg in Richtung Heidelberg Materials finden. Der Markt bewertete die Aktie noch einmal komplett neu.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Heidelberg Materials 190,90 EUR +1,18 % L&S Exchange
DAX 23.769,13 PKT +0,01 % Ariva Indikation

Noch im Oktober des vergangenen Jahres bewegte sich Heidelberg Materials im Bereich von 100 Euro, ehe die Aktie zur Kursrallye ansetzte. Anfang Juli war es dann soweit. Heidelberg Materials knackte die Marke von 200 Euro. Die Kurssteigerung von 100 Prozent innerhalb weniger Monate konnte sich sehen lassen; zumal der Sektor, in dem Heidelberg Materials aktiv ist, nicht als sonderlich dynamisch gilt.

Doch die Aufwärtsdynamik ließ nach. Erste Gewinnmitnahmen setzten ein. Die Ende Juli vorgelegten Zahlen für das 2. Quartal 2025 bzw. für das 1. Halbjahr sorgten noch einmal kurzzeitig für neues Momentum. Der Aktie gelang es im Anschluss dann noch, auf etwas über 210 Euro zu laufen, ehe Stimmung und Kurs drehten.

Heidelberg Materials – Aktie dreht nach unten ab

Heidelberg Materials (WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker-Symbol: HEI) verzeichnet zuletzt weitere Abgaben. Angesichts eines aktuellen Kurses von knapp 190 Euro wirkt das Ganze jedoch noch nicht bedrohlich. Dennoch sollte die Aktie aufpassen, nicht weiter in Bedrängnis zu geraten. Anderenfalls könnte die obere Trendwende Form annehmen.

Chartanalyse zur Aktie von Heidelberg Materials

Vor diesem Hintergrund kommt dem Kursbereich 180 Euro / 171 Euro eine zentrale Bedeutung zu. Die Unterstützungszone wird zudem von der 200-Tage-Linie verstärkt, was deren ohnehin bereits hohe Relevanz weiter anhebt. Kurzum. Sollte es unter die 171 Euro gehen, würde eine Neubewertung notwendig werden. Um die Lage etwas zu stabilisieren, muss Heidelberg Materials über die 200 Euro zurückkehren. Ein solcher Vorstoß würde der Abwärtsbewegung den Schwung nehmen. Um das Chartbild auf der Oberseite abschließend zu klären, bedarf es eines neuen Rekordhochs jenseits der 211 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten unlängst ihr Votum „neutral“ für Heidelberg Materials. Das Kursziel für die Aktie sehen sie bei 188 Euro. Unverändert optimistisch sind die Analysten von Jefferies, obgleich sie zuletzt das Kursziel von 247,2 Euro auf 244,8 Euro senkten. Das Votum lautet unverändert „buy“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MK976Z
Ask: 1,01
Hebel: 20
mit starkem Hebel
MM4404
Ask: 3,42
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MK976Z MM4404. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
2 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
7 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Alpha-Explosion schockt Anleger, Firefly verliert massiv an Wert

12:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Analysten treiben Fantasie in Chinas Techsektor: Alibaba-Aktie …

12:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Continental trennt sich von zentralen Geschäftsteilen und setzt …

11:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gerät der Dax nun ins Wanken? RWE – Das könnte spektakulär …

10:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Aktie bei 2.000 Euro. Und nun? Die nächsten Kursziele…

8:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia-Konkurrenz: China verdoppelt die Produktion des Rivalen-Chips…

Gestern 17:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Börsen-Rätsel: Carnival hebt Prognose an: Warum die Aktie trotzdem…

Gestern 16:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

EA-Übernahme: Größter Buyout aller Zeiten!

Gestern 16:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer