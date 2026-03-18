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Eine Billionen Dollar Umsatz als Ziel 18.03.2026, 10:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Symbolbild Nvidia
Nvidia treibt gleichzeitig Expansion und Innovation voran. Während der Konzern den schwierigen Wiedereinstieg in China vorbereitet, setzt er auf eine neue Welle technologischer Entwicklungen. Die Kombination aus geopolitischer Öffnung und milliardenschweren KI-Perspektiven sorgt für neue Dynamik.
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Neustart im Schlüsselmarkt

Nvidia treibt die Rückkehr in einen der wichtigsten Halbleitermärkte voran. CEO Jensen Huang kündigte an, die Produktion von H200-KI-Beschleunigern für China wieder hochzufahren. Das Unternehmen habe bereits Genehmigungen für „viele Kunden in China“ erhalten und befinde sich in der Phase, „unsere Produktion wieder zu starten“. Noch vor wenigen Wochen war die Lage deutlich restriktiver, was den Strategiewechsel unterstreicht.

Regulatorische Hürden bleiben hoch

Die Lockerung der US-Exportauflagen erlaubt Nvidia und Wettbewerbern wie AMD den Verkauf abgespeckter Chips – allerdings nur mit staatlichen Lizenzen. Für Nvidia bleibt China trotz politischer Hürden essenziell: Früher stand das Land für rund ein Viertel des Umsatzes, inzwischen nur noch für einen kleinen Anteil. Dennoch gilt der Markt als zentral für langfristiges Wachstum, zumal globale Nachfrage nach KI-Rechenleistung weiter steigt.

1-Billion-Dollar-Vision treibt Fantasie

Parallel zum China-Vorstoß präsentierte Nvidia eine ambitionierte Wachstumsprognose. Die hauseigenen KI-Prozessoren könnten bis 2027 kumuliert 1 Billion US-Dollar Umsatz generieren. Huang betonte: „Ich glaube, dass die Nachfrage nach Rechenleistung in den letzten zwei Jahren um das 1-Millionenfache gestiegen ist.“ Diese Dynamik bildet das Fundament für neue Produktzyklen rund um Blackwell- und Rubin-Chips.

Strategie: Breiter, schneller, integrierter

Technologisch baut Nvidia seine Plattform weiter aus. Neben GPUs rücken verstärkt CPUs in den Fokus – ein direkter Angriff auf etablierte Anbieter. Zudem integriert das Unternehmen neue Chips auf Basis der Groq-Technologie, die besonders schnelle KI-Antworten ermöglichen sollen. Gleichzeitig arbeitet Nvidia an ungewöhnlichen Konzepten wie Rechenzentren im Weltraum und erweitert Kooperationen mit Konzernen aus verschiedenen Branchen.

Vom Chip zum KI-Ökosystem

Auch strukturell verändert sich das Geschäft: Nvidia entwickelt sich vom Chipanbieter zum Komplettsystemlieferanten inklusive Software und KI-Modellen. Neue CPU-basierte Systeme sollen eigenständig oder kombiniert mit KI-Beschleunigern arbeiten. Während Konkurrenz und Eigenentwicklungen großer Kunden zunehmen, setzt Nvidia auf ein ganzheitliches Ökosystem – und versucht, seine technologische Führungsrolle weiter auszubauen.

Bn-Redaktion/ts
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