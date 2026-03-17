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Nvidia Prognose

Chip-Hersteller will 1 Billionen Umsatz machen 17.03.2026, 10:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nvidia
© Symbolbild Nvidia
Nvidia setzt neue Maßstäbe im KI-Markt und überrascht mit ehrgeizigen Wachstumszielen. Der Chipkonzern erweitert sein Geschäftsfeld deutlich über klassische Grafikprozessoren hinaus. Gleichzeitig steigt der Druck durch Investoren und Wettbewerber.
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Explosion der Nachfrage verändert den Markt

Die Nachfrage nach Rechenleistung hat sich laut Unternehmenschef Jensen Huang dramatisch entwickelt. „Ich glaube, dass die Nachfrage nach Rechenleistung in den letzten zwei Jahren um das 1-Millionenfache gestiegen ist“, erklärte er auf der Bühne. Dieser Trend bildet die Grundlage für die ambitionierte Prognose: Nvidia sieht ein Umsatzpotenzial von 1 Billion Dollar bis 2027, getragen vor allem durch die neuen Chip-Generationen Blackwell und Rubin.

Neue Chip-Generationen als Wachstumstreiber

Mit der kommenden Architektur „Vera Rubin“, die ab der zweiten Hälfte 2026 verfügbar sein soll, setzt Nvidia seinen Innovationsrhythmus fort. Danach folgt eine weitere Generation namens „Feynman“. Beide Entwicklungen sollen insbesondere durch leistungsstarken Speicher und optimierte Architektur überzeugen. Die Strategie dahinter: jährliche Updates, die Kunden langfristig an das Ökosystem binden und die technologische Führungsrolle sichern.

Angriff auf Intels Kerngeschäft

Parallel baut Nvidia seine Präsenz im CPU-Markt aus. Der neue Prozessor „Vera“ soll vielseitiger, energieeffizienter und leistungsfähiger sein. Er kombiniert Eigenschaften aus Rechenzentren, Gaming-PCs und Laptops. Gleichzeitig plant das Unternehmen, komplette Computersysteme auf CPU-Basis anzubieten. Dieses Segment bezeichnete Huang als „mit Sicherheit ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft“.

Neue Technologien und strategische Partnerschaften

Ein zentraler Baustein ist die Integration der Groq-Technologie. Der neue „Groq 3 LPU“ beschleunigt insbesondere KI-Anwendungen und ermöglicht nahezu sofortige Textgenerierung. Produziert wird der Chip im 4-Nanometer-Verfahren. Zusätzlich stärkt Nvidia Kooperationen mit großen Technologiekonzernen und baut neue Partnerschaften aus – unter anderem für autonome Fahrzeuge, die bis 2028 in größerem Umfang eingesetzt werden sollen.

Zwischen Euphorie und Skepsis an der Börse

Trotz starker Wachstumszahlen bleibt die Stimmung am Markt gemischt. Nach einem kurzfristigen Kursanstieg von bis zu 4,8% schloss die Aktie lediglich 1,6% höher bei 183,19 Dollar. Analysten sehen zwar positive Signale, warnen jedoch vor steigenden Erwartungen. Gleichzeitig wächst der Wettbewerb: Neben klassischen Rivalen entwickeln auch große Kunden eigene Chips, während neue Anbieter zusätzliche Marktanteile anstreben.

Bn-Redaktion/ts
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