Ölmarkt kippt. Brent Öl unter Druck: Shell – Rücksetzer zur Unzeit. Wie weit kann das jetzt gehen?

© Shell Group // Stuart Conway / Shearwater-Plattform mit Laufsteg, der zur Bohrkopf-Jacket führt. Vor der Küste von Aberdeen, Schottland.
Während Gold, Silber & Co. in diesen Tagen haussieren und im Edelmetallsektor allgemein exzellente Stimmung herrscht, sieht es im Ölsektor ganz anders aus. Die Preise für Brent Öl und WTI Öl kamen zuletzt kräftig zurück.
Die Sorge vor einem Überangebot belastet. Zum einen hatten die führenden Länder der OPEC+ erst zu Monatsbeginn beschlossen, den Ölhahn noch einmal weiter aufzudrehen. Zum anderen bereitet die Nachfrageseite Sorgen. Nicht zuletzt der wieder aufgeflammte Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet die Stimmung. 

Die aktuelle Gemengelage manifestiert sich bei Brent Öl in einem schwachen Chartbild. Lange Zeit hielt sich der Ölpreis in einer Spanne von 65 US-Dollar bis 70 US-Dollar. Der Rücksetzer unter die 65 US-Dollar trübte das Chartbild nun massiv ein. Das gleichzeitig mit dem Rücksetzer unter die 65 US-Dollar ausgelöste Verkaufssignal entfaltete bereits seine Wirkung. Sucht man nach potenziellen Unterstützungen für Brent Öl wird man erst im Preisbereich 60 US-Dollar / 58 US-Dollar fündig. Allerdings ist auch ein Rücksetzer unter die 58 US-Dollar nicht auszuschließen. Sollte es hierzu kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Brent Öl muss zunächst über die 65 US-Dollar und schließlich über die 70 US-Dollar zurückkehren, um das Chartbild zu stabilisieren bzw. aufzuhellen.

Die jüngste Preisschwäche ging auch nicht an den Aktienkursen der Ölproduzenten spurlos vorüber. Shell macht diesbezüglich keine Ausnahme. 

Shell Aktienchart

Shell plc. – Rücksetzer zur Unzeit. Wie weit kann das jetzt gehen?

Für die Shell-Aktie (WKN: A3C99G | ISIN: GB00BP6MXD84 | Ticker-Symbol: R6C0) wird es aus charttechnischer Sicht so langsam eng.

Zuletzt scheiterte die Shell-Aktie mit dem Versuch, den markanten Widerstandsbereich um 27,5 GBP aufzubrechen und sich so den Weg in Richtung 30 GBP zu bahnen. Die Gewinnmitnahmen kamen aus charttechnischer Sicht zu Unzeit. Und es könnte noch schlimmer kommen. Sollte es für die Shell-Aktie nun auch noch unter die Marke von 26 GBP gehen, ist Obacht geboten. Unter anderem verläuft hier auch die 200-Tage-Linie. Ein Rücksetzer könnte weitere Abgaben in Richtung 25 GBP / 24 GBP provozieren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC stufen Shell unverändert mit „outperform“ ein. Das Kursziel für die Aktie sehen sie bei sportlichen 3.400 Pence.

Bn-Redaktion/mt
