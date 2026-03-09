Achtung:
Der 9,5 Mio. € Kupferfehler des Marktes: Und solche Fehler korrigieren sich schnell
Ölpreise explodieren zu Wochenbeginn auf über 100 US-Dollar

09.03.2026, 14:24 Uhr

Ölpreise explodieren zu Wochenbeginn auf über 100 US-Dollar: Stehen BP, Shell & Co. vor einer massiven Kursrallye?
© Bild von IADE-Michoko auf Pixabay
Die Lage im Nahen und Mittleren Osten eskaliert und damit der Ölmarkt. Die Ölpreise explodieren und überwinden zu Wochenbeginn die Marke von 100 US-Dollar. Die stark eingeschränkte Befahrbarkeit der Straße von Hormus verstärkt die Brisanz der Lage.
Die Preissprünge bei Brent Öl und WTI Öl haben die Nervosität an den Aktienmärkten weiter geschürt. Vor allem die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich anfällig. Aber das Ganze geht auch nicht spurlos am Dax vorüber. 

Wie könnte es nun weitergehen?

Ein rasches Ende des Iran-Krieges ist nicht abzusehen. Bislang hat sich auch die Erwartung, dass die Intensität der iranischen Gegenschläge nachlässt, nicht wirklich bestätigt. Im Ergebnis leidet die Ölinfrastruktur. Und je länger diese Leidenszeit anhält, umso problematischer wird es. Der Preissprung auf über 100 US-Dollar könnte richtungsweisenden Charakter haben. Sollte sich der Ausbruch manifestieren, könnten rasch die 120 US-Dollar nachhaltig überwunden werden. Einen ersten zaghaften Versuch, in Richtung 120 US-Dollar vorzustoßen, gab es bereits bei Brent Öl. Sollte der nächste Versuch gelingen, muss in Bezug auf Brent Öl auch eine Ausdehnung der Bewegung auf 150 US-Dollar erwartet werden. Das Eskalationspotenzial ist erheblich. Ob es vollständig abgerufen wird, bleibt indes abzuwarten.  

Die haussierenden Ölpreise lassen die Aktienkurse der Ölfeldserviceunternehmen und der Ölproduzenten rasant ansteigen. Blicken wir stellvertretend für den Sektor auf Shell.

Shell Aktienchart

Shell plc. – Starkes Kaufsignal ausgelöst. Die nächsten Ziele

Wir haben einen 5-Jahres-Chart bemüht, um die aktuelle charttechnische Konstellation der Shell-Aktie (WKN: A3C99G | ISIN: GB00BP6MXD84 | Ticker-Symbol: R6C0) adäquat darzustellen. 

Im oberen Chart wird deutlich, dass die Shell-Aktie unter dem Eindruck der aktuellen Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten kürzlich ein starkes Kaufsignal auslösen konnte, indem die Aktie den Kursbereich von 29 GBP / 30 GBP aufhebelte. 

Das daraus resultierende Kaufsignal entfaltet aktuell seine Wirkung. Die Shell-Aktie löste sich vom Widerstandsbereich von 30 GBP. Der Weg auf der Oberseite ist zunächst frei. Ob des exponierten Kursniveaus muss jederzeit mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Solange etwaige Rücksetzer auf 30 GBP begrenzt bleiben, ist alles im grünen Bereich. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stufen die Shell-Aktie unverändert mit „overweight“ ein und bestätigten dabei das Kursziel für die Shell-Aktie von 3600 Pence. 

Bn-Redaktion/mt
