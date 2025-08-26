Palantir-Absturz!

26.08.2025, 16:40 Uhr

Die Aktie des KI-Spezialisten Palantir hat in den letzten Tagen kräftig Federn lassen müssen. Nach einem schier unaufhaltsamen Höhenflug in den Vormonaten scheint sich das Blatt nun zu wenden. Technische Indikatoren senden deutliche Warnsignale, die auf eine mögliche Trendumkehr hindeuten könnten. Für Anleger stellt sich die Frage: Ist der Hype vorbei und droht nun eine massive Korrektur?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Palantir 138,42 EUR +2,85 % Lang & Schwarz

Ende einer steilen Rallye?
Lange Zeit trotzte die Palantir-Aktie allen Kritiken an ihrer hohen Bewertung und stieg unaufhörlich. Doch von ihrem Rekordhoch stürzte der Kurs zuletzt deutlich ab. Was für Shortseller ein langersehntes Klingeln der Kassen bedeutete, lässt bei vielen Investoren die Alarmglocken schrillen. Die Frage nach einem günstigen Einstiegszeitpunkt wird intensiv diskutiert, doch Experten raten zur Vorsicht.

Charttechnik sendet Warnsignale
Obwohl der übergeordnete Aufwärtstrend der Aktie nach dem jüngsten Einbruch noch intakt ist, zeigen die technischen Indikatoren ein alarmierendes Bild. Mehrere Warn- und Verkaufssignale deuten auf einen rapiden Momentumverlust hin. Ein Absturz unter wichtige gleitende Durchschnitte könnte eine nachhaltige Trendwende einleiten und weiteren Kursverlusten den Weg ebnen.

Droht eine Kurshalbierung?
Experten halten sogar eine Kurshalbierung für denkbar, sollte die Aktie wichtige Unterstützungsmarken unterschreiten. Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf Monatsbasis deutet mit einem extrem hohen Wert auf eine überhitzte Situation hin – ein "Blasen-Territorium" in den Augen vieler Analysten. Ein Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt gleicht daher einem riskanten "Griff ins fallende Messer".

Fundamentale Bewertung bleibt kritisch
Auch fundamental betrachtet gibt es wenig Gründe für Optimismus. Selbst nach einer möglichen Kurskorrektur wäre die Bewertung des Unternehmens weiterhin extrem hoch. Weder technisch noch fundamental erscheint die Palantir-Aktie derzeit attraktiv für einen Einstieg. Anlegern wird Geduld empfohlen, um eine mögliche Bodenbildung abzuwarten.

Stimmung in der Community
Die Diskussion über Palantir in der Community ist von sehr konträren Meinungen geprägt. Während optimistische Anleger auf die starke Marktposition und die großen Verträge des Unternehmens verweisen, warnen kritische Stimmen vor der extrem hohen Bewertung und der wachsenden Konkurrenz. Die Meinungen darüber, ob die Aktie am Anfang einer langfristigen Rallye steht oder vor einem signifikanten Absturz, gehen weit auseinander.

Bn-Redaktion/js
