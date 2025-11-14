Anzeige
+++Trump. Zölle. Craig Parry. Vizsla Copper wird zur strategisch wichtigsten Kupferaktie Nordamerikas+++
Palantir am Limit

Droht jetzt der große Kursrutsch? 14.11.2025, 14:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Aktienkurs
© Symbolbild erstellt von DALL-E
Palantir gerät zunehmend unter Druck: Die Aktie fiel deutlich und entfernt sich spürbar vom Allzeithoch. Hohe Erwartungen, ein überbewertetes Kurs-Gewinn-Verhältnis und fehlende Impulse belasten das Vertrauen der Anleger. Analysten zeigen sich skeptisch, während charttechnisch kritische Marken in den Fokus rücken.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Palantir 148,61 EUR +0,38 % L&S Exchange

Kurs verliert an Boden – Distanz zum Allzeithoch wächst

Die Aktie von Palantir Technologies gerät zunehmend unter Druck. Am gestrigen Abend verzeichnete der KI-Software-Spezialist ein Minus von fast sieben Prozent und fiel auf rund 147 Euro. Damit beträgt der Abstand zum jüngsten Allzeithoch bereits etwa 14 Prozent – ein herber Rückschlag für das Unternehmen, das noch vor wenigen Wochen als einer der KI-Profiteure gefeiert wurde.

Die aktuelle Marktlage zeigt: Von den positiven Impulsen der Quartalszahlen, die Palantir am 4. November veröffentlichte, ist kaum noch etwas zu spüren. Seitdem durchläuft der Kurs ein regelrechtes Wechselbad der Gefühle. Insbesondere im derzeit nervösen Umfeld für KI- und Tech-Aktien scheinen viele Anleger kalte Füße zu bekommen. Die Aktie testet derzeit charttechnisch relevante Unterstützungszonen, ein Unterschreiten könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen.

Wachstum vorhanden – aber Erwartungen sind extrem hoch

Obwohl Palantir weiterhin wächst, enttäuscht das Tempo zunehmend jene Anleger, die auf überproportionale Zuwächse gehofft hatten. Insbesondere das Bewertungsniveau steht zunehmend in der Kritik: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt über 290 – eine Zahl, die hohe Erwartungen an die künftige Geschäftsentwicklung widerspiegelt. Bleiben die Wachstumsraten hinter diesen Erwartungen zurück, reagiert der Markt empfindlich. Genau diese Entkopplung von Bewertung und operativer Entwicklung scheint derzeit einzutreten.

Zudem fehlt es aktuell an neuen unternehmensseitigen Impulsen. Ohne frische Nachrichten oder strategische Updates bleibt Palantir den täglichen Marktschwankungen ausgeliefert. Und diese können, wie derzeit sichtbar, kräftig ausfallen.

Analysten bleiben skeptisch – nächste Haltemarken im Blick

Auch aus Analystenkreisen kommt derzeit wenig Unterstützung. Bereits in den vergangenen Monaten wurden die hohen Bewertungen kritisch beäugt, selbst während der Aufwärtsphase. Nun, da die Dynamik abkühlt, sehen viele Beobachter weiteren Spielraum nach unten.

Die nächsten markanten Unterstützungszonen zeichnen sich im Bereich zwischen 125 und 130 Euro ab. Sollte die Aktie dieses Niveau erreichen, würde das den Abstand zum Allzeithoch auf über 20 Prozent ausweiten – eine psychologisch wichtige Marke für viele Anleger. Der übergeordnete Aufwärtstrend steht somit auf wackeligen Füßen. Palantir bleibt damit ein Titel im Spannungsfeld zwischen Hype, Realität und Bewertung und muss nun beweisen, dass es die hohen Erwartungen des Marktes langfristig erfüllen kann.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VH3BXM
Ask: 1,05
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VK77U5
Ask: 3,21
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH3BXM VK77U5. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Dax schwach am Tagestief - Siemens belastet Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Bei Schwarzarbeit künftig Barbershops im Visier Hauptdiskussion
3 IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma präsentiert mögliche Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson-Spezialisten auf der Veranstaltung Beyond the Needle von Basel Launch Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn Hauptdiskussion
5 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
6 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
7 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Bechtle überrascht mit Q3-Kracher: Aktie explodiert!

13:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy: Milliardenaufträge und Rekordziele bis 2028

13:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax wankt ins Wochenende: Allianz lässt es mit starken Zahlen …

12:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cisco Systems nach Zahlen: Aktie vor dem ultimativen Kaufsignal

10:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AMD zieht an: Gefahr bleibt Nvidia

Gestern 16:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Boeing ringt: Neue Risiken, alter Auftragshunger

Gestern 16:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom – Anleger jubeln: Starke Zahlen, Rekorddividende …

Gestern 10:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Aufbruchsstimmung?! Bayer überrascht mit Zahlen positiv

Gestern 10:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer