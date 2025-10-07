Anzeige
Palantir bleibt spannend: Erfolg und Gegenwind zugleich
Die Aktie von Palantir Technologies notiert derzeit bei 153 EUR – ein Kursniveau, das nach der starken Rally der letzten Monate eine gewisse Konsolidierung andeutet. Das US-Unternehmen, das auf Datenanalyse und Künstliche Intelligenz spezialisiert ist, gilt für viele Anleger als Schlüsselfirma im Zeitalter digitaler Entscheidungsfindung. Neue Partnerschaften im Gesundheitswesen, wachsende Regierungsaufträge und die Expansion der KI-Plattform AIP (Artificial Intelligence Platform) halten die Aktie im Gespräch. Doch auch sicherheitspolitische Fragen und eine hohe Bewertung sorgen für Diskussionen.
Wachstum durch Partnerschaften und Regierungsaufträge

Palantir hat in den vergangenen Monaten seine Position als führender Anbieter von KI-gestützter Datenanalyse weiter gefestigt. Besonders die Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen treibt das Geschäft an: Das US-Verteidigungsministerium hat den bestehenden Vertrag zur Nutzung der Palantir-Software Gotham verlängert, deren Datenanalyse bei Einsätzen und Nachrichtendiensten eingesetzt wird.

Zugleich verstärkt Palantir sein Engagement im zivilen Sektor. Die neue Kooperation mit OneMedNet Corporation zeigt, wie das Unternehmen seine KI-Kompetenz in den Gesundheitsmarkt überträgt. Ziel ist es, klinische Daten mithilfe der AIP-Plattform für Forschung und Diagnostik nutzbar zu machen – ein Markt mit Milliardenpotenzial.

Diese Strategie zahlt sich aus: Im zweiten Quartal 2025 verzeichnete Palantir Umsätze von 673 Mio. USD, ein Zuwachs von 27 % gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn stieg auf 84 Mio. USD, womit das Unternehmen zum vierten Mal in Folge profitabel blieb – ein wichtiger Meilenstein für ein früher hochspekulatives Tech-Unternehmen.

KI als Wachstumsmotor – aber auch Risiko

Der Markt sieht in Palantir einen der zentralen Profiteure des globalen KI-Booms. Die Plattform AIP ist inzwischen bei mehr als 400 Unternehmenskunden im Einsatz, darunter Finanzdienstleister, Versorgungsunternehmen und Gesundheitskonzerne. Analysten schätzen, dass KI-basierte Lösungen inzwischen rund 40 % des Gesamtumsatzes ausmachen – Tendenz steigend.

Gleichzeitig mehren sich Berichte über Sicherheitsbedenken. Laut einem Bericht von TS2.Tech untersucht das US-Militär derzeit die Robustheit der Palantir-Systeme gegen Cyberangriffe. Zwar betonte das Unternehmen, dass keine Sicherheitslücken bekannt seien, doch die Debatte zeigt, dass Palantir an der Schnittstelle zwischen Innovation und politischer Verantwortung agiert.

Bewertung: Hohe Erwartungen eingepreist

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 160 Milliarden USD und einem KGV von über 70 ist Palantir kein Schnäppchen. Während Optimisten auf weiter steigende Margen durch wiederkehrende SaaS-Einnahmen hoffen, warnen Skeptiker vor Überbewertung.

Morgan Stanley stuft die Aktie aktuell mit „Equal Weight“ ein und sieht ein Kursziel von 155 EUR, während Wedbush Palantir als klaren „KI-Leader“ bezeichnet und langfristig Kurse über 180 EUR erwartet.

Die Fantasie im Markt bleibt groß: Palantir könnte von der nächsten Welle der US-Regierungsdigitalisierung profitieren – insbesondere in Verteidigung, Infrastruktur und öffentlicher Verwaltung.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum zeigt sich ein gemischtes, aber aktives Meinungsbild.
Ein Nutzer schreibt: „Palantir ist kein Hype, sondern die logische Infrastruktur für KI.“
Andere mahnen zur Vorsicht: „Das Unternehmen ist stark, aber die Bewertung ist jenseits von gesund.“
Auffällig ist, dass viele Investoren langfristig orientiert bleiben. Zahlreiche Beiträge betonen die „Ausnahmestellung“ von Palantir im Datenanalyse-Sektor und vergleichen das Unternehmen zunehmend mit NVIDIA – nicht wegen der Chips, sondern wegen der „Systemrelevanz für die KI-Ära“.

