Palantir einmal mehr mit Knaller-Zahlen

Kursfeuerwerk bleibt zunächst jedoch aus 05.05.2026, 10:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Palantir einmal mehr mit Knaller-Zahlen: Kursfeuerwerk bleibt zunächst jedoch aus
© This_is_Engineering auf Pixabay
Palantir schockte im Februar den Markt mit einem herausragenden Zahlenwerk für das 4. Quartal 2025. Die Aktie legte damals zunächst kräftig zu. Eine ähnliche Reaktion dürfte sich der eine oder andere Marktakteur auch nach der Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse erhofft haben. Obgleich Palantir in puncto Zahlen einmal mehr nichts anbrennen ließ und beeindruckende Größenordnungen präsentierte, wollte der Funke bislang noch nicht so wirklich überspringen.
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Name Aktuell Diff. Börse
Palantir 121,15 EUR -3,54 % Baader Bank

Palantir mit bärenstarken Zahlen für das 1. Quartal 2026 

Schauen wir uns die aktuellen Zahlen einmal im Detail an. Palantir gab den Umsatz für das 1. Quartal 2026 mit 1,632 Mrd. US-Dollar an, nach 0,883 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Das ist ein Umsatzplus von atemberaubenden 85 Prozent. Das Wachstumstempo beschleunigte sich damit immens. Zum Vergleich: Das Umsatzwachstum von Q4 / 2024 auf Q4 / 2025 betrug „lediglich“ 70 Prozent. 

Palantir wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen den Aktionären zurechenbaren Gewinn in Höhe von 870,527 Mio. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 0,34 US-Dollar) aus, nach einem Gewinn in Höhe von 214,031 Mio. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 0,08 US-Dollar) im 1. Quartal 2025. Palantir veröffentlichte das bereinigte EBITDA mit 990,310 Mio. US-Dollar. Die EBITDA-Marge betrug somit exzellente 61 Prozent. Der bereinigte free cash flow wurde darüber hinaus mit 924,630 Mio. US-Dollar vermeldet.

Palantir Aktienchart

Palantir hebt Prognose für 2026 kräftig an

Palantir erwartet für das laufende 2. Quartal 2026 einen Umsatz in einer Spanne von 1,797 Mrd. US-Dollar bis 1,801 Mrd. US-Dollar. Für das Gesamtjahr prognostizierte der Datenverarbeitungsspezialist nunmehr einen Umsatz in einer Spanne von 7,650 Mrd. US-Dollar bis 7,662 Mrd. US-Dollar. Zuvor ging man von „nur“ 7,182 Mrd. US-Dollar bis 7,198 Mrd. US-Dollar aus. 

Zusammengefasst

Seit Wochen bewegt sich die Palantir-Aktie (WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker-Symbol: PTX) übergeordnet seitwärts. Hierbei bildeten sich bei 160 US-Dollar und 125 US-Dollar entsprechende Begrenzungen aus. Aus charttechnischer Sicht wäre es nun ideal, wenn die Zahlen der Aktie Beine machen würden. Bei einem Vorstoß über die 160 US-Dollar würden zumindest die 180 US-Dollar in den Fokus rücken. Doch danach sieht es zunächst aber nicht aus. Obacht wäre hingegen geboten, sollte Palantir deutlich unter die 125 US-Dollar zurücksetzen. In diesem Fall müsste die Lage neu bewertet werden. 

Bn-Redaktion/mt
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