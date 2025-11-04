Breaking News:
Jetzt startet der globale Rollout – Start in Europa, USA und Australien!
Palantir mit bärenstarken Zahlen

04.11.2025, 11:39 Uhr

Palantir mit bärenstarken Zahlen: Vorsicht! Aktie geht dennoch in die Knie
© Foto von Christina Morillo auf Pexels
Palantir präsentierte am gestrigen Montag (03. November) die Zahlen für das 3. Quartal 2025.
Palantir 168,44 EUR -7,28 %

Nachdem bereits die Zahlen für das 2. Quartal positiv überraschen konnten, erhoffte man sich im Hinblick auf die Q3-Daten Ähnliches. Und wieder gelang es Palantir, die Markterwartungen zu schlagen. Die Reaktion auf die Zahlen fiel dennoch zurückhaltend aus. Mittlerweile dominieren Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen. In Anbetracht des hohen Kurs- bzw. Bewertungsniveaus nahmen einige Marktakteure die starken Zahlen offenkundig zum Anlass, Kasse zu machen.  

Palantir mit bärenstarken Zahlen für das 3. Quartal 2025 

Schauen wir uns die aktuellen Zahlen einmal im Detail an. Palantir gab den Umsatz für das 3. Quartal 2025 mit 1,181 Mrd. US-Dollar an, nach 0,725 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2024. Das Umsatzwachstum betrug entsprechend starke 63 Prozent. Palantir konnte die Umsatzentwicklung damit abermals massiv beschleunigen. Zum Vergleich: Das Umsatzwachstum von Q2 / 2024 auf Q2 / 2025 betrug „nur“ 48 Prozent. Mit den starken Umsatzdaten übertraf das Unternehmen die Erwartungen. 

Das starke Umsatzwachstum schlug auch auf die Ergebnisseite durch. Palantir wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen den Aktionären zurechenbaren Gewinn in Höhe von 475,599 Mio. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 0,18 US-Dollar) aus, nach einem Gewinn in Höhe von 143,525 Mio. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 0,06 US-Dollar) im 3. Quartal 2024. Palantir vermeldete darüber hinaus das bereinigte EBITDA mit 606,515 Mio. US-Dollar. Die EBITDA-Marge belief sich entsprechend auf beachtliche 51 Prozent. Der bereinigte free cash flow wurde mit 539,862 Mio. US-Dollar angegeben.

Palantir Aktienchart

Prognose 4. Quartal und Gesamtjahr 2025

Für das laufende 4. Quartal 2025 rechnet Palantir mit einem Umsatz in einer Spanne von 1,327 Mrd. US-Dollar bis 1,331 Mrd. US-Dollar. Für das Gesamtjahr erwartet der Datenverarbeitungsspezialist einen Umsatz in einer Spanne von 4,396 Mrd. US-Dollar bis 4,440 Mrd. US-Dollar. 

Zusammengefasst

Die starken Zahlen reichten nicht aus, um der Aktie weiteren Schwung zu geben. Die Palantir-Aktie (WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker-Symbol: PTX) geriet in den Sog von Gewinnmitnahmen. Noch ist alles im grünen Bereich und der dominierende Aufwärtstrend ist noch immer intakt. Doch sollte es für die Palantir-Aktie unter die zentrale Unterstützung von 189 US-Dollar / 188 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde eine Neubewertung der Lage notwendig. 

Bn-Redaktion/mt
