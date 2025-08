Palantir pulverisiert Erwartungen: Knallt es jetzt richtig bei der Aktie?

Palantir mit exzellenten Zahlen für das 2. Quartal 2025

Schauen wir uns die aktuellen Zahlen einmal im Detail an. Palantir gab den Umsatz für das 2. Quartal 2025 mit 1,003 Mrd. US-Dollar an, nach 0,678 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2024. Das Umsatzplus betrug entsprechend knackige 48 Prozent. Palantir konnte die Umsatzentwicklung damit ein weiteres Mal beschleunigen. Das Umsatzwachstum von Q1 / 2024 auf Q1 / 2025 betrug „lediglich“ 39 Prozent. Mit dem Umsatz pulverisierte das Unternehmen sowohl die eigenen Erwartungen als auch die Prognosen des Marktes.

Die Ergebnisseite stand dem in nichts nach. Palantir wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen den Aktionären zurechenbaren Gewinn in Höhe von 326,727 Mio. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 0,13 US-Dollar) aus, nach einem Gewinn in Höhe von 134,126 Mio. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 0,06 US-Dollar) im 2. Quartal 2024. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn wurde mit 404,551 Mio. US-Dollar (EPS 0,16 US-Dollar) angegeben. Palantir veröffentlichte das bereinigte EBITDA mit 470,915 Mio. US-Dollar. Die EBITDA-Marge belief sich entsprechend auf beeindruckende 47 Prozent.

Palantir hebt Gesamtjahresausblick kräftig an

Für das laufende 3. Quartal 2025 rechnet Palantir mit einem Umsatz in einer Spanne von 1,083 Mrd. US-Dollar bis 1,087 Mrd. US-Dollar. Aufgrund des starken 1. Halbjahres hob der Datenverarbeitungsspezialist die Prognose für das Gesamtjahr 2025 kräftig an. Palantir erwartet nun einen Umsatz in einer Spanne von 4,142 Mrd. US-Dollar bis 4,150 Mrd. US-Dollar; nach zuvor 3,890 Mrd. US-Dollar bis 3,902 Mrd. US-Dollar.

Fazit

Die erste Reaktion im nachbörslichen Handel fiel positiv aus. Die Palantir-Aktie (WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker-Symbol: PTX) attackierte den Kursbereich von 160 US-Dollar. Und auch aus charttechnischer Sicht muss es das erklärte Ziel sein, diesen Kursbereich zu überwinden. Sollte das Unterfangen gelingen, würde die Tür auf der Oberseite weit aufschwingen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. So sollte es tunlichst nicht unter die 148 US-Dollar gehen.