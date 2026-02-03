Der Countdown läuft:
Comeback-Land, Wahljahr: Warum diese Aktie 2026 spannend werden könnte
Palantir „schockt“ den Markt mit Knaller-Zahlen

03.02.2026, 12:50 Uhr

Palantir „schockt“ den Markt mit Knaller-Zahlen: Aktie springt nach oben. Die nächsten Kursziele
© bn
Palantir präsentierte am gestrigen Montag (02. Februar) die Zahlen für das 4. Quartal 2025. Bereits nach den im November 2025 veröffentlichten Q3-Daten startete die Aktie des Datenverarbeitungsspezialisten durch. Eine ähnlich starkes Zahlenwerk erhoffte sich der Markt auch jetzt – und wurde nicht enttäuscht.
Palantir mit exzellenten Zahlen für das 4. Quartal 2025 

Schauen wir uns die aktuellen Zahlen einmal im Detail an. Palantir gab den Umsatz für das 4. Quartal 2025 mit 1,406 Mrd. US-Dollar an, nach 0,827 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Das Umsatzwachstum betrug somit sensationelle 70 Prozent. Palantir konnte die Umsatzentwicklung damit abermals kräftig beschleunigen. Zum Vergleich: Das Umsatzwachstum von Q3 / 2024 auf Q3 / 2025 betrug „lediglich“ 63 Prozent. Palantir übertraf damit die Erwartungen des Marktes deutlich. 

Palantir wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen den Aktionären zurechenbaren Gewinn in Höhe von 608,676 Mio. US-Dollar (entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 0,24 US-Dollar) aus, nach einem Gewinn in Höhe von 79,009 Mio. US-Dollar (entspricht einem EPS in Höhe von 0,03 US-Dollar) im 4. Quartal 2024. Palantir vermeldete das bereinigte EBITDA mit 805,483 Mio. US-Dollar. Die EBITDA-Marge belief sich entsprechend auf starke 57 Prozent. Der bereinigte free cash flow wurde mit 791,428 Mio. US-Dollar angegeben.

Palantir Aktienchart

Starke Prognose für das 1. Quartal 2026 und das Gesamtjahr 2026

Palantir rechnet für das laufende 1. Quartal 2026 mit einem Umsatz in einer Spanne von 1,532 Mrd. US-Dollar bis 1,536 Mrd. US-Dollar. Für das Gesamtjahr prognostizierte der Datenverarbeitungsspezialist einen Umsatz in einer Spanne von 7,182 Mrd. US-Dollar bis 7,198 Mrd. US-Dollar. 

Zusammengefasst

Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung stand die Palantir-Aktie (WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker-Symbol: PTX) massiv unter Druck. Wichtige Unterstützungen gingen verloren. Zuletzt stand die eminent wichtige Marke von 150 US-Dollar zur Disposition. Die starken Zahlen bzw. die entsprechende Aufwärtsreaktion haben der Korrektur erst einmal den Schwung genommen. Ob es bereits für eine untere Trendwende reicht, wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Aus charttechnischer Sicht wäre es außerordentlich wichtig, wenn es der Palantir-Aktie gelingen würde, die 170 US-Dollar zurückzuerobern. Weitere wichtige Widerstände liegen bei 189 US-Dollar und 207 US-Dollar. Hingegen gilt: Sollte es für die Aktie unter die 150 US-Dollar gehen, muss mit weiteren Abgaben auf 125 US-Dollar gerechnet werden.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
