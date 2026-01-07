Zukunft der Krebstherapie:
Warum diese NASDAQ-Aktie jetzt im Januar eine außergewöhnliche Einstiegschance bietet
Anzeige
Palantir spaltet den Markt

Chance oder Risiko für Anleger? 07.01.2026, 12:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Palantir spaltet den Markt: Chance oder Risiko für Anleger?
© Bild von Mariia Shalabaieva auf Unsplash
Die Palantir-Aktie notiert aktuell bei 152 EUR und zählt damit zu den auffälligsten KI-Gewinnern der vergangenen Monate. Nach einem Kursplus von rund 135 % im Jahr 2025 ist der Datenanalyse-Spezialist zum Dauerbrenner unter Tech-Investoren geworden. Doch mit dem Höhenflug wächst auch die Diskussion: Wie viel Wachstum ist realistisch – und wie viel ist bereits im Kurs eingepreist?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Palantir 152,62 EUR -0,59 % Lang & Schwarz

Das Geschäftsmodell – Daten als strategische Waffe

Palantir verdient sein Geld mit hochspezialisierter Datenanalyse-Software. Die Plattformen Gotham, Foundry und AIP werden von Regierungen, Militärs und zunehmend auch von Großunternehmen genutzt. Besonders AIP, Palantirs KI-Plattform, gilt als Wachstumstreiber.
Sie verknüpft große Datenmengen mit KI-Modellen und ermöglicht Entscheidungen in Echtzeit – ein entscheidender Vorteil für sicherheitskritische und industrielle Anwendungen.

Wachstumstreiber – Staatliche Aufträge und internationale Expansion

Ein wichtiger Kurstreiber sind neue mehrjährige Regierungs- und Verteidigungsverträge, zuletzt auch aus Europa. Ein größerer UK-Vertrag sorgte Anfang 2026 für neue Fantasie. Analysten sehen Palantir hier in einer Sonderstellung: Kaum ein anderer KI-Anbieter ist so tief in staatliche Strukturen integriert. Das sorgt für stabile Umsätze, aber auch für politische Abhängigkeiten.

Zahlen und Profitabilität – endlich schwarze Zahlen

Palantir hat sich zuletzt als profitabel etabliert. Die operative Marge liegt laut Marktbeobachtern im Bereich von über 30 %, was für ein Softwareunternehmen stark ist. Gleichzeitig wächst der Umsatz weiter zweistellig. Diese Kombination aus Wachstum und Profitabilität unterscheidet Palantir von vielen anderen KI-Hoffnungsträgern, die noch Verluste schreiben.

Bewertung – Billionen-Story oder Übertreibung?

Bei 152 EUR wird Palantir mit einer sehr hohen Marktkapitalisierung bewertet. Optimisten sprechen bereits von einer möglichen Billion-Dollar-Perspektive, sollte sich Palantir als Standardplattform für industrielle und staatliche KI etablieren. Kritiker halten dagegen: Das aktuelle Bewertungsniveau lasse kaum Raum für Enttäuschungen. Schon kleinere Wachstumsdellen könnten starke Kursreaktionen auslösen.

Insiderverkäufe – Warnsignal oder Normalität?

Zusätzliche Diskussionen entfachten zuletzt umfangreiche Insiderverkäufe, bei denen Führungskräfte Aktien im Wert von mehreren hundert Millionen US-Dollar veräußerten. Während einige Anleger dies als Warnsignal interpretieren, verweisen andere darauf, dass solche Verkäufe nach starken Kursanstiegen nicht ungewöhnlich sind. Die operative Entwicklung des Unternehmens blieb davon bislang unberührt.

Community-Stimmung – Euphorie trifft Skepsis

In Anlegerforen prallen zwei Lager aufeinander. Die einen sehen Palantir als nächsten Mega-Gewinner des KI-Zeitalters, vergleichbar mit Nvidia in einer früheren Phase. Die anderen warnen vor einer Überhitzung und erinnern daran, dass auch Palantir nicht immun gegen Konjunktur- oder Budgetkürzungen bei Regierungen ist.

Ausblick – Alles hängt am Wachstumstempo

Entscheidend für die weitere Kursentwicklung wird sein, ob Palantir das hohe Wachstumstempo bei gleichbleibender Profitabilität halten kann. Neue Großkunden und eine breitere Nutzung von AIP gelten als Schlüsselfaktoren.

Fazit – Hochspannend, aber nichts für schwache Nerven

Palantir ist bei 152 EUR eine der spannendsten, aber auch umstrittensten KI-Aktien am Markt. Das Unternehmen kombiniert echte technologische Stärke mit rasantem Wachstum – zahlt dafür aber einen hohen Bewertungspreis. Für Anleger bietet die Aktie enormes Potenzial, verlangt jedoch die Bereitschaft, starke Schwankungen und kontroverse Diskussionen auszuhalten.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MN0AV7
Ask: 0,73
Hebel: 20
mit starkem Hebel
MM73R9
Ask: 2,41
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN0AV7 MM73R9. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
4 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
5 Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro Hauptdiskussion
6 Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026 Hauptdiskussion
7 ROUNDUP/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Nordex gelingt spektakulärer Start ins Börsenjahr: Wie weit kann …

14:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax setzt Rekordjagd fort und knackt die 25.000 Punkte: Bayer – …

12:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk mit Raketenstart ins neue Jahr: Ist es die Trendwende …

12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens greift nach der KI-Fabrik: Industrie im Wandel

11:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Fantasie für Intel-Aktionäre: 18A als Schlüssel

11:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

US-Automarkt 2025: GM baut Vorsprung aus – Audi stürzt ab

Gestern 18:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TKMS vor dem Sprung: VW-Spekulation und Kanada-Deal wecken Kursziele…

Gestern 16:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

AMD attackiert Nvidia: Neuer Super-Chip für Unternehmen

Gestern 16:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer