+++Der menschliche Genius hinter den Maschinen Telescope Innovations und der Aufstieg der autonomen Wissenschaft+++
02.11.2025, 08:49 Uhr

Paukenschlag durch Novo Nordisk: Dänen ärgern Pfizer mit Metsera-Offerte
© Bild: istockphoto.com/Carolina Rudah
Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk ist noch nicht satt und will weiter zukaufen. Nach der erst kürzlich angestoßenen Übernahme von Akero Therapeutics legen die Dänen nun nach und unterbreiteten dem Biotechnologieunternehmen Metsera an saftiges Übernahmeangebot. Zwei Aspekte machen das Vorgehen der Dänen überaus interessant.
Novo Nordisk 43,02 EUR +0,05 % Lang & Schwarz

Novo Nordisk greift nach Metsera

Novo Nordisk greift nach Metsera. Novo Nordisk bietet für Metsera 56,5 US-Dollar je Aktie. Hinzu könnten bei Erreichen entsprechender Meilensteine noch einmal 21,25 US-Dollar je Aktie kommen. Damit bewertet Novo Nordisk Metsera mit bis zu 9 Mrd. US-Dollar (6,5 Mrd. US-Dollar + 2,5 Mrd. US-Dollar Meilensteinzahlungen). Die Metsera-Aktionäre freut es. Die Aktie des US-Biotechnologieunternehmens schoss nach oben.

Wie bereits zuvor angerissen, machen zwei Aspekte die Offerte der Dänen in Richtung Metsera interessant. Zum einen ist es der Umstand, dass Metsera unter anderem an Wirkstoffen gegen Adipositas forscht; also jenem Feld, auf dem Novo Nordisk selbst so erfolgreich war bzw. ist. Das wirft zwangsläufig die Frage auf, ob die Dänen womöglich den Glauben in die eigene Entwicklungsarbeit verloren haben. Und zum anderen geht Novo Nordisk in Konfrontation mit Pfizer. Pfizer legte Metsera zuvor ein Übernahmeangebot vor. Das Risiko, dass sich beide Unternehmen in einen Bieterwettstreit „verbeißen“, ist daher durchaus gegeben. Man darf gespannt sein, wie sich die ganze Sache weiter entwickeln wird. Ein Bieterwettstreit würde die Aktien der beiden Bieter mit großer Wahrscheinlichkeit leiden lassen.

Novo Nordisk – Aus charttechnischer Sicht ein Desaster

Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) setzte in den letzten Handelstagen ihre Leidenszeit fort. Die drohenden Risiken eines Bieterwettstreits trugen sicherlich hierzu bei, denn Pfizer dürfte sich nicht so kampflos geschlagen geben.

Aktienchartanalyse

Der obere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis dokumentiert die schwierige charttechnische Lage der Aktie sehr eindrucksvoll. Der gescheiterte Versuch, den Widerstandsbereich um 50 Euro nachhaltig zurückzuerobern, wirkt nach. Die Novo Nordisk-Aktie hängt seitdem in den Seilen, unfähig Aufwärtsmomentum aufzubauen. Sollte es für die Aktie nun auch noch signifikant unter die 40 Euro gehen, ist Obacht geboten. Die Vehemenz der Korrektur mahnt zur Vorsicht. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es unverändert eines Vorstoßes über die 60 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für Novo Nordisk Das Kursziel beließen sie bei 600 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 80,35 Euro). Nicht ganz so optimistisch sind die Analysten von Bernstein Research. Deren Votum lautet nach wie vor „outperform“ und das Kursziel 540 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 72,31 Euro).

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
