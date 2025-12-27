Perspektiven 2026

Perspektiven 2026: Startet Amazon nach durchwachsenem Jahr 2025 jetzt durch?
© Bild: istockphoto.com/HJBC
Das Börsenjahr 2025 – sofern auf den letzten Metern nichts Gravierendes passieren sollte – war für Amazon ein eher durchwachsenes. Nach einem soliden Beginn entwickelte die Aktie im Februar und März dieses Jahres bedrohliche Abwärtsdynamik. Im April setzte sie schließlich zur Erholung an, ohne jedoch dabei vollends zu überzeugen.
Nach den Ende Oktober vorgelegten Daten für das 3. Quartal ging die Aktie kurzzeitig durch die Decke. Es sah nach einer Jahresendrallye aus. Doch statt Kursgewinnen setzten Gewinnmitnahmen ein und es ging für die Amazon-Aktie wieder abwärts. Angesichts des volatilen Auf und Ab der letzten Wochen und Monate stellt sich vor dem Hintergrund des nahenden Jahreswechsels zwangsläufig die Frage: Was ist in 2026 drin für die Aktie des Internetgiganten? Startet Amazon durch oder muss man sich auf eine Fortsetzung des wankelmütigen Handels einstellen?

Startet Amazon nach durchwachsenem Jahr 2025 jetzt durch?

Die exzellenten Q3-Daten ließen die Aktie durch die Decke gehen. Amazon knackte den damaligen Widerstandsbereich um 240 US-Dollar / 243 US-Dollar. Der ein oder andere wird damals insgeheim die Aktie (WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ) bereits auf dem Weg in Richtung 300 US-Dollar gesehen haben. Doch daraus wurde nichts. Im Bereich von 259 US-Dollar setzten Gewinnmitnahmen ein. Mit dem Rücksetzer unter den Kursbereich von 243 US-Dollar / 240 US-Dollar trübte sich das Chartbild massiv ein. Die „Q3-Daten-Rallye“ wurde komplett abverkauft. Nach diesem Rückschlag sucht die Aktie nach einer klaren Richtung.

Chart

Einen Großteil der letzten Wochen verbrachte die Aktie in einem Kursband von 210 US-Dollar auf der Unterseite und 240 US-Dollar auf der Oberseite. Diese beiden Kursbereiche dürften auch zu Jahresbeginn 2026 zunächst von entscheidender Bedeutung bleiben. Ein Verlassen der Range über eine der beiden Begrenzungen könnte starke charttechnische Signale auslösen. Bei einem aufwärtsgerichteten Ausbruch könnte zügig das aktuell gültige 52-Wochen-Hoch bei 259 US-Dollar in den Fokus rücken. Bei einem abwärtsgerichteten Ausbruch könnte es hingegen eng werden. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben auf 180 US-Dollar gerechnet werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „overweight“ Das Kursziel sehen sie unverändert bei 305 US-Dollar. Die Analysten von Jefferies sind etwas zurückhaltender. Deren Votum lautet zwar „buy“, doch das Kursziel für die Aktie sehen sie „nur“ bei 275 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0)
