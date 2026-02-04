Anzeige
Politik treibt Stahlwerte

Warum Salzgitter plötzlich zu den Gewinnern zählt 04.02.2026, 19:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Stahlindustrie
© Foto von Morteza Mohammadi auf Unsplash
Die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter hat in kurzer Zeit deutlich zugelegt. Auslöser war ausgerechnet die verschärfte Handelspolitik der USA: Die angekündigten Zölle sorgen für steigende Stahlpreise – und damit für bessere Rahmenbedingungen in Europa. Während viele Industriefirmen Unsicherheit fürchten, verbessert sich für den heimischen Produzenten das Marktumfeld spürbar.
Rückenwind durch höhere Stahlpreise

Salzgitter produziert überwiegend in Europa und ist damit kaum direkt von Importzöllen betroffen. Dadurch entsteht ein Wettbewerbsvorteil gegenüber Herstellern mit global verzweigten Lieferketten. Parallel zeigen auch die Geschäftszahlen eine Verbesserung: Nach einer Verlustphase wurde zuletzt wieder ein Gewinn erzielt.

Mehrere Analysehäuser reagierten darauf mit positiveren Einschätzungen und höheren Kurszielen. Die Entwicklung signalisiert vor allem eines – die Erwartungen an die Ertragslage haben sich deutlich aufgehellt, selbst wenn der Umsatz zuletzt noch rückläufig war.

Aktienanalyse

Nach Rallye: Verschnaufpause möglich

Der Kurs hat zuletzt die Marke um 50 Euro erreicht, die lange als Hürde galt. Nach dem schnellen Anstieg erscheint eine ruhigere Phase wahrscheinlich. Eine Bewegung zurück in tiefere Kursbereiche würde das übergeordnete Bild zunächst nicht verändern, solange der Aufwärtstrend erhalten bleibt.

Erst wenn sich der Kurs nachhaltig oberhalb des bisherigen Hochs etabliert, eröffnet sich weiteres Potenzial nach oben. Kurzfristig dürfte jedoch eher eine Stabilisierung im Vordergrund stehen.

Bewertung im aktuellen Marktumfeld

Operativ hellt sich die Lage auf, gleichzeitig bleibt die Entwicklung stark vom Preisniveau am Stahlmarkt abhängig. Für bestehende Investoren spricht das Umfeld derzeit für Geduld, während Neueinstiege eher nach ruhigeren Kursphasen interessant werden könnten. Die nächsten Unternehmenszahlen dürften zeigen, ob die Trendverbesserung fundamental bestätigt wird.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
