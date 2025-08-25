Politikschock trifft Ørsted-Aktie hart: Sturz auf Rekordtief

Was das für Anleger bedeutet:
Alset AI holt zwei Schwergewichte in den Vorstand
Sturz auf Rekordtief 25.08.2025, 14:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

© Symbolbild von Dharion auf Flickr
Die Aktie von Ørsted (WKN: A0NBLH) notiert aktuell bei 24,05 EUR – ein Rekordtief, das die tiefe Verunsicherung der Anleger widerspiegelt. Der dänische Offshore-Wind-Spezialist sieht sich mit politischen Rückschlägen, milliardenschweren Finanzierungsplänen und einem angespannten Marktumfeld konfrontiert. Anleger fragen sich: Ist der Absturz eine Kaufchance oder der Beginn einer längeren Durststrecke?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Orsted 24,03 EUR -16,08 % Baader Bank

US-Politik als Auslöser der Krise

Der jüngste Kurssturz von rund 17 % an einem Tag wurde durch eine Entscheidung der US-Regierung ausgelöst. Die Trump-Administration stoppte ein fast fertiggestelltes Offshore-Windprojekt, das zu 80 % abgeschlossen war. Damit gehen nicht nur Investitionen in Milliardenhöhe verloren, auch das Vertrauen internationaler Investoren in die politische Planbarkeit der US-Energiepolitik hat gelitten.

Kapitalerhöhung soll Liquidität sichern

Ørsted reagierte auf die Krise mit der Ankündigung einer Kapitalerhöhung über 8 Milliarden EUR. Das Unternehmen plant eine umfangreiche Aktienemission, um die Finanzierung laufender Projekte zu sichern und die Bilanz zu stabilisieren. Analysten bewerten diesen Schritt ambivalent: Einerseits signalisiert er Handlungsfähigkeit, andererseits droht eine massive Verwässerung der Bestandsaktionäre.

Finanzlage unter Druck

Bereits im ersten Halbjahr 2025 schrieb Ørsted tiefrote Zahlen. Laut Schätzungen lagen die Verluste bei mehr als 1 Milliarde EUR, während die Nettoverschuldung auf über 20 Milliarden EUR anwuchs. Gründe sind nicht nur Projektabbrüche in den USA, sondern auch steigende Materialkosten, höhere Zinsen und schwächere Windbedingungen in Europa. Die operative Marge fiel auf nur noch 8 %, deutlich unter den zweistelligen Werten vergangener Jahre.

Marktumfeld erschwert den Umbau

Die globale Windbranche kämpft derzeit mit mehreren Belastungsfaktoren: sinkende Subventionen, volatile Rohstoffpreise und verschärfter Wettbewerb durch asiatische Anbieter. Während Unternehmen wie Siemens Energy ähnliche Probleme melden, steht Ørsted als weltweiter Marktführer besonders im Fokus. Ein Hoffnungsschimmer ist der europäische Markt, wo der Ausbau der Offshore-Kapazitäten trotz aller Herausforderungen langfristig weiter vorangetrieben wird.

Langfristige Perspektiven und Risiken

Ørsted bleibt trotz der Krise einer der Schlüsselakteure der Energiewende. Das Unternehmen verfügt über ein Projektportfolio von mehr als 50 Gigawatt geplanter Kapazität bis 2030. Ob dieser Plan realistisch bleibt, hängt jedoch stark von der Kapitalausstattung und politischen Rahmenbedingungen ab. Sollte die Kapitalerhöhung erfolgreich verlaufen und weitere politische Rückschläge ausbleiben, könnte die Aktie langfristig wieder Aufwärtspotenzial entwickeln.
Kurzfristig jedoch bleibt der Druck enorm – nicht zuletzt durch das Rekordtief von 24,05 EUR, das wichtige charttechnische Unterstützungen gebrochen hat.

Community-Stimmung

Im Forum reagieren viele Anleger mit Frust. „Von der Energiewende-Pionieraktie zum Sorgenkind“ lautet ein häufig geäußerter Tenor. Einige Investoren sehen die aktuellen Kurse dennoch als günstige Einstiegschance, verweisen auf Ørsteds starke Marktstellung in Europa und den langfristigen Bedarf an Offshore-Windenergie. Andere warnen, dass die Kapitalerhöhung und die US-Politik die Aktie weiter belasten könnten.
Die Stimmung ist daher gespalten: Hoffnung auf eine Erholung trifft auf große Skepsis bezüglich kurzfristiger Kurschancen.

Bn-Redaktion/pl
