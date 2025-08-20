Anzeige
++++++ Fulminate Jackpot-Aktie: Hercules machte +2.000 Kursgewinn%. Steht dieser Explorer jetzt vor dem gleichen Setup? ++++++
Pop Mart

Gewinnsprung dank Labubu-Hype – Aktie legt deutlich zu 20.08.2025, 10:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Spielzeug
© Bild von Nicky ❤️
Der chinesische Spielwarenhersteller Pop Mart hat im ersten Halbjahr 2025 deutlich stärker abgeschnitten als erwartet. Umsatz und Gewinn legten kräftig zu und übertrafen die erst vor kurzem angehobenen Prognosen. Der Umsatz stieg um mehr als das Doppelte, der Nettogewinn sogar um ein Vielfaches. An der Börse reagierte die Aktie zunächst mit Verlusten, drehte im Verlauf des Handelstags jedoch klar ins Plus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Pop Mart International Group 34,80 EUR +12,26 % L&S Exchange

Labubu als Wachstumstreiber
Hauptfaktor für die positive Entwicklung bleibt die Figur „Labubu“. Plüschtiere, Accessoires und vor allem sogenannte „Blind Boxes“, bei denen das konkrete Motiv erst nach dem Öffnen sichtbar wird, sind derzeit weltweit gefragt. Auch prominente Persönlichkeiten wie Rihanna oder Lisa von Blackpink tragen Produkte der Reihe. Dieses „ugly-cute“-Design hat sich als Verkaufsargument erwiesen und treibt die Nachfrage sowohl in China als auch international.

Regulatorische Diskussion
Das Geschäftsmodell bleibt jedoch nicht ohne Kritik. Chinesische Staatsmedien hatten im Juni auf strengere Regeln für Blind-Box-Produkte gedrängt, insbesondere mit Blick auf Kinder unter acht Jahren. Vorgeschlagen wurden Altersprüfungen an der Kasse sowie die Zustimmung der Eltern bei Online-Käufen. Damit könnte sich die Regulierung zu einem Risikofaktor für das Unternehmen entwickeln.

Internationale Expansion
Neben dem Heimatmarkt baut Pop Mart auch seine Präsenz im Ausland deutlich aus. Besonders stark wuchs die Region Asien-Pazifik ohne China. Auch in Nord- und Südamerika legte das Unternehmen stark zu und machte die Region zum zweitgrößten Auslandsmarkt. Das Management betont, dass geistiges Eigentum der zentrale Werttreiber sei und die internationale Expansion weiterhin im Mittelpunkt stehe.

Unsicherheit über Nachhaltigkeit
Trotz des starken Wachstums gibt es an den Märkten auch Zurückhaltung. Beobachter weisen darauf hin, dass der Erfolg eng an die Popularität einzelner Figuren wie Labubu gekoppelt ist. Ob dieser Trend dauerhaft anhält, bleibt unklar. Hinzu kommt, dass die Aktie seit Jahresbeginn bereits ein Vielfaches an Wert gewonnen hat. Einige Analysten sehen deshalb das Risiko, dass die aktuelle Bewertung die langfristigen Herausforderungen nicht vollständig widerspiegelt.

Stimmen aus der Community
In der börsennews.de-Community überwiegt derzeit die Zuversicht. Nutzer verweisen auf den starken Handelsstart, das hohe Handelsvolumen und die überraschend guten Zahlen. Gleichzeitig gibt es aber auch vereinzelte Stimmen, die vor Gewinnmitnahmen nach der Rally warnen. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
3 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
5 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
6 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
7 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Vor der NVIDIA-Bilanz mehren sich warnende Stimmen: Gewinne sichern …

13:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trump als Retter? Intel setzt auf Präsident und Investoren

13:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mercedes-Benz: Marktanteile schrumpfen – Luxusstrategie im E-Auto-…

12:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rohstoffprojekt mit politischer Brisanz sorgt fuer Aufsehen

10:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk mit Kursdebakel: Sind das schon wieder Kaufkurse?

10:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Commerzbank: Kursrally trifft auf wachsende Skepsis

Gestern 18:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Kursfantasie für Duolingo: Analysten sehen große Chancen

Gestern 17:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palo Alto nach Zahlen mit Kursgewinnen: Ist das die Trendwende?

Gestern 13:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer