Potenzieller Gamechanger:
Tiny-Float-Chance bei dieser Rohstoff-Aktie?
Anzeige
Porsche

Rüstungsindustrie als Rettungsanker 21.08.2025, 14:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Porsche: Rüstungsindustrie als Rettungsanker
© Bild von Alvaro Polo auf Unsplash
Die Porsche steht vor schwierigen Wochen. Der Kurs liegt derzeit bei 46,17 EUR und spiegelt die Unsicherheiten wider, die durch Rückschläge in der Batteriesparte, makroökonomischen Druck und neue strategische Überlegungen entstehen. Besonders das drohende Aus der Batteriesparte Cellforce und ein möglicher Einstieg in die europäische Rüstungsindustrie prägen die Diskussionen rund um die Aktie.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 31,51 EUR -0,19 % Lang & Schwarz
Porsche AG 46,45 EUR -0,17 % Lang & Schwarz
Porsche Holding SE 37,28 EUR +0,28 % L&S Exchange

Batterietraum mit Rissen: Cellforce vor dem Aus

Porsche sieht sich mit einer empfindlichen Schwächung ihrer Innovationspläne konfrontiert. Cellforce, die 2021 gemeinsam mit Customcells gegründete Batterietochter, steht vor dem Aus. Rund 200 Arbeitsplätze sind bedroht, wie Branchenberichte bestätigen. Der Schritt ist für Porsche besonders bitter, da Hochleistungsbatterien als zentrales Element zukünftiger Elektrofahrzeuge galten.
Damit verliert das Unternehmen nicht nur eine technologische Speerspitze, sondern auch ein Signalprojekt für Investoren, die auf Elektrifizierung setzten.

Strategischer Kurswechsel: Blick in die Rüstungsindustrie

Parallel prüft Porsche Beteiligungen im Bereich Verteidigungstechnologie. Gemeinsam mit der Deutschen Telekom soll ein Fonds von 500 Mio. EUR angeschoben werden, der gezielt in europäische Verteidigungsprojekte investiert. Vor dem Hintergrund steigender sicherheitspolitischer Budgets in Europa erscheint der Schritt konsequent – allerdings wirft er Fragen auf, ob ein Automobil- und Beteiligungskonzern damit seine klare Ausrichtung verliert.
Analysten bewerten den Schwenk zwiespältig: Einerseits könnten stabile staatliche Aufträge Erträge sichern, andererseits droht eine Verwässerung der strategischen Identität.

Marktreaktionen und Kursentwicklung

Der Aktienkurs von Porsche notiert mit 46,17 EUR deutlich unter den Höchstständen des Jahres 2023. Belastend wirken nicht nur die Cellforce-Krise, sondern auch die konjunkturelle Schwäche des Automobilsektors und hohe Zinsen, die Investitionen verteuern. Während Analystenhäuser wie JPMorgan zuletzt ihre Einstufungen neutral belassen haben, sehen Investoren die Unsicherheiten als Grund für Zurückhaltung. Kurzfristig wird sich entscheiden, ob die Aktie von klarer strategischer Kommunikation profitieren kann.

Ausblick: Zwischen Risiko und Chancen

Die nächsten Monate sind für Porsche entscheidend. Die Schließung von Cellforce könnte den Innovationsanspruch im EV-Segment schwächen, während ein Einstieg in die Rüstungsindustrie für Stabilität sorgen könnte. Gleichzeitig bleibt die Beteiligung an Volkswagen ein stabiler Kern, der mittelfristig Erträge sichern dürfte. Investoren müssen sich jedoch auf erhöhte Volatilität einstellen.

Community-Stimmung

Im Forum wird die Situation leidenschaftlich diskutiert. Einige Anleger zeigen sich enttäuscht über das mögliche Aus bei Cellforce und befürchten eine Schwächung der Zukunftsfähigkeit. Andere sehen Chancen in der Rüstungsstrategie, da diese von politischen Großaufträgen profitieren könnte. Besonders auffällig ist die Forderung vieler Kleinanleger nach klarer Kommunikation der Unternehmensführung – Unsicherheit gilt aktuell als größter Kurskiller.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UJ75ZJ
Ask: 1,44
Hebel: 19
mit starkem Hebel
UP01GH
Ask: 6,52
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UJ75ZJ UP01GH. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
3 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
5 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
6 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
7 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Spekulation auf Milliardenauftrag treibt Boeing vorbörslich an

15:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Broadcom: Dividende trifft Tech-Hype

13:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Traton setzt auf neue Finanzierungswege: Anleihepläne in Australien…

13:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Schub für Smartphones – Google attackiert Apple im …

11:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI mit bärenstarker Performance: Aktienkurs bald zweistellig

10:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Preisoffensive belebt NIO: Analysten optimistisch

Gestern 21:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla, Xiaomi, BYD: Wer dominiert das EV-Rennen?

Gestern 20:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Intel: Staatseinstieg geplant

Gestern 20:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer