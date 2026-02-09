Preise für Gold und Silber erholen sich: Steht diese Gold-Silberaktie vor dem Comeback?

Der Shakeout:
Silber hat genau das getan, was echte Bullenmärkte immer tun - es hat die Touristen abgeschüttelt
09.02.2026, 11:47 Uhr

Nach dem massiven Abverkauf erholten sich die Preise für Gold und Silber in der letzten Woche zunächst. Doch zur Wochenmitte brach die nächste Abverkaufswelle über die Edelmetalle herein. Diese wurde mittlerweile gestoppt und der aktuell zu beobachtende Erholungsversuch lanciert.
Zur Stunde notiert Gold wieder oberhalb von 5.000 US-Dollar und Silber oberhalb von 80 US-Dollar. Um die Lage zu stabilisieren, wäre es eminent wichtig, wenn die beiden Edelmetalle die jeweiligen Preisbereiche verteidigen könnten. 

Noch ist die Erholung als Reaktion auf die vorherigen Verluste zu bewerten. Dass sich der US-Dollar bislang nicht zu einer nachhaltigen Erholung aufschwingen konnte, stützt darüber hinaus. Der US-Dollar dürfte in den nächsten Tagen im Fokus bleiben. Am Mittwoch erwartet nicht nur der Devisenmarkt den US-Arbeitsmarktbericht für Januar. Am Freitag folgen schließlich die aktuellen US-Verbraucherpreise. Eine Fortsetzung der US-Dollar-Schwäche wäre aus Sicht der Edelmetalle eminent wichtig und die Basis für einen weiteren Preisanstieg bei Gold und Silber. 

Pan American Silver – Steht diese Gold-Silberaktie vor dem Comeback?

Der kanadische Gold- und Silberproduzent Pan American Silver (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2) musste in den letzten Tagen einen heftigen Abverkauf über sich ergehen lassen. Kratzte die Aktie Ende Januar noch an der Marke von 70 US-Dollar, steht nun der Kursbereich um 50 US-Dollar im Fokus.

Pan American Silver Aktienchart

Mit Erreichen der 70 US-Dollar setzten bei Pan American Silver Gewinnmitnahmen ein. Der nachgebende Goldpreis und vor allem der Preissturz bei Silber forcierten den Abverkauf in der Aktie. Die untergeordnete Unterstützung von 56 USD wurde unterboten. Das gab den Weg frei in Richtung 50 US-Dollar. Aktuell versucht sich die Aktie des Gold-und Silberproduzenten am Ausbau eines tragfähigen Bodens in diesem Bereich.

Am 18. Februar wird Pan American Silver die Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2025 und das Gesamtjahr 2025 veröffentlichen. Spätestens mit deren Veröffentlichung kommt das Kursniveau der Aktie auf den Prüfstand. Vor dem Hintergrund der aktuell angespannten Lage sollten die Zahlen besser überzeugen, anderenfalls könnte sich der Abgabedruck verstärken. 

Zusammengefasst

Pan American Silver hat die Chance, im Bereich von 50 US-Dollar einen tragfähigen Korrekturboden auszubilden. Eine Rückkehr über die 56 US-Dollar wäre eminent wichtig, um die Lage zu stabilisieren. Sollte es hingegen unter die 50 US-Dollar gehen, würde der nächste relevante Kursbereich bei 43 US-Dollar in den Fokus rücken. 

Bn-Redaktion/mt
