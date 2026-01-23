MARKTALARM:
Preise für Gold und Silber explodieren zum Wochenausklang

23.01.2026, 12:46 Uhr

Preise für Gold und Silber explodieren zum Wochenausklang: Und diese Gold-Silberaktie gleich mit
© Bild von PublicDomainPictures auf Pixabay
Der spektakuläre Höhenflug der Edelmetallpreise geht in die nächste Runde. Gold hat die eminent wichtige Marke von 5.000 US-Dollar unmittelbar vor Augen. Silber setzt bereits die 100 US-Dollar unter Druck. Die Preise für Gold und Silber explodieren zur Stunde, obgleich sich die geopolitische Lage beruhigt zu haben scheint – zumindest im Fall von Grönland.
Die kurze Verschnaufpause zur Wochenmitte diente offenkundig dazu, dass große Wochenfinale einzuläuten. Aus charttechnischer Sicht hätte ein Wochenschluss von Gold oberhalb von 5.000 US-Dollar respektive ein Wochenschluss von Silber oberhalb von 100 US-Dollar eminent große Bedeutung und würden womöglich den Weg für eine Fortsetzung des Preisanstiegs ebnen. 

Warum explodieren aktuell die Gold- und Silberpreise?

Zur Wochenmitte trat eine spürbare Beruhigung der Lage ein. Nach der Rede Trumps auf dem Weltwirtschaftsforum kamen Gold und Silber zunächst zurück. Die befürchtete Eskalation blieb aus. Die Nervosität wich etwas aus dem Markt. Das setzte sich auch am gestrigen Donnerstag fort. Doch heute bietet sich das gewohnte Bild – Gold und Silber springen von Rekord zu Rekord. Neben fundamentalen Faktoren, wie dem strukturellen Defizit bei Silber und dem extrem schwachen US-Dollar, könnte eine Begründung für den Preisanstieg lauten – man traut schlichtweg dem „Braten“ nicht und schließt nicht aus, dass Trump wieder eskaliert. 

Pan American Silver – Eine der spannendsten Gold- und Silberaktien

Der kanadische Gold- und Silberproduzent Pan American Silver gehört zu den spannendsten Vertretern des Sektors. Im Schatten von Barrick und Newmont haussiert die Aktie von Pan American Silver (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2).

Pan American Silver Aktienchart

Pan American Silver stellte schon recht früh die Weichen, um von der enormen Silberrallye zu profitieren und unterbreitete bereits im Frühjahr 2025 dem kanadischen Silberunternehmen MAG Silver ein Übernahmeangebot. Anfang September 2025 wurde die Übernahme abgeschlossen – gerade noch rechtzeitig vor der Eskalation des Silberpreises. Am 18. Februar wird Pan American Silver die Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2025 und das Gesamtjahr 2025 veröffentlichen. Spätestens dann kommt das exponierte Kursniveau der Aktie auf den Prüfstand. 

Aus charttechnischer Sicht hat sich die Aktie des Gold-Silberproduzenten zu einer atemberaubenden Rallye aufgeschwungen. Nach einer kurzen Konsolidierung im Bereich von 55 US-Dollar / 56 US-Dollar brach die Aktie zuletzt über die Marke von 60 US-Dollar aus. Auf der Oberseite steht die Tür weit offen… Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 55 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es jedoch unter die 50 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
