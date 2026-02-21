Preise für Gold und Silber steigen wieder

21.02.2026, 09:56 Uhr

Preise für Gold und Silber steigen wieder: Nicht Barrick oder Newmont - Dieser Produzent überzeugt
© bn
Gold und Silber erholten sich am gestrigen Freitag (20. Februar) kräftig. Gold ging komfortabel oberhalb von 5.000 US-Dollar liegend ins Wochenende. Der Silberpreis startete ebenfalls ein eindrucksvolles Comeback und kehrte mit Wucht über die Marke von 80 US-Dollar zurück. Das lässt für die kommenden Tage hoffen. Setzen Gold und Silber in den nächsten Tagen wieder zur Rallye an? Die Voraussetzung dafür sind vor dem Hintergrund der angespannten geopolitischen Lage nicht die schlechtesten.
Die Quartalsberichtssaison verläuft im Minensektor bislang überaus erfolgreich. Auch der kanadische Gold- und Silberproduzent Pan American Silver wusste zu überzeugen.

Pan American Silver mit bärenstarken Daten

Der kanadische Gold- und Silberproduzent Pan American Silver (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2) berichtete zuletzt über das 4. Quartal 2025. Es war das erste Quartal, das unter dem Einfluss der Übernahme von MAG Silver stand.

Aktienchartanalyse

Den Kanadiern gelang es, den Umsatz im 4. Quartal 2025 auf 1,179 Mrd. US-Dollar zu steigern, nach 0,815 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Der Gewinn wurde mit 452 Mio. US-Dollar angegeben, nach 108 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Der bereinigte Gewinn wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 470 Mio. US-Dollar vermeldet, nach 128 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Der wichtige free cash flow entwickelte sich ebenfalls prächtig und belief sich auf 553 Mio. US-Dollar, nach 196 Mio. US-Dollar.

Aufgrund der Übernahme von MAG Silver steigerte Pan American Silver die Silberproduktion deutlich von 6,018 Mio. Unzen im 4. Quartal 2024 auf nun 7,278 Mio. Unzen im 4. Quartal 2025.

Für das Jahr 2026 erwartet Pan American Silver eine Silberproduktion in einer Spanne von 25 Mio. Unzen bis 27 Mio. Unzen und eine Goldproduktion in einer Spanne von 700.000 Unzen bis 750.000 Unzen. Zum Vergleich: Im Jahr 2025 produzierte Pan American Silver 22,8 Mio. Unzen Silber und 742.200 Unzen Gold.

Die Aktie wurde während der Gold- Silberpreiskorrektur kräftig durchgeschüttelt. Für Pan American Silver ging es von 70 US-Dollar auf zwischenzeitlich 50 US-Dollar. Aktuell kämpft sich die Aktie wieder über die 60 US-Dollar. Für die Aktie muss es nun darum gehen, den Schwung zu nutzen und die 70 US-Dollar zu überwinden, um sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 80 US-Dollar zu erschließen. Unter die 50 US-Dollar darf es hingegen nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Bn-Redaktion/mt
