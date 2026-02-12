Anzeige
++++++ Das First-Majestic-Playbook ist zurück – und diesmal heißt es Pacifica Silver ++++++
Preiskrieg bei Novo Nordisk

Ist das erst der Anfang? 12.02.2026, 13:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Labor
© Bild von Tatiana auf Pixabay
Die Novo-Nordisk-Aktie steht 2026 im Spannungsfeld zwischen Wachstum und massivem Preisdruck. Während die neue Wegovy-Pille einen starken Start hinlegt, sorgen Rabattschlachten, Klagen und politische Eingriffe für Unsicherheit. Anleger müssen jetzt genau abwägen, wie nachhaltig das Geschäftsmodell im verschärften Wettbewerb bleibt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 41,19 EUR -0,17 % Lang & Schwarz

Kurs unter Druck – Volatilität nimmt zu

Die Aktie von Novo Nordisk hat turbulente Wochen hinter sich. Nachdem das Papier 2024 mit einer Marktkapitalisierung von über 600 Milliarden US-Dollar zeitweise das wertvollste Unternehmen Europas war, ist der Börsenwert inzwischen auf rund 227 Milliarden US-Dollar gesunken. Allein in der vergangenen Woche verlor die Aktie zeitweise mehr als 20%, bevor sie sich mit einem Kurssprung von bis zu 8,6% in Kopenhagen etwas erholte. Seit Jahresbeginn liegt das Minus bei 5,7% – nach dem schwächsten Börsenjahr der Unternehmensgeschichte 2025.

Preiskampf im Milliardenmarkt für Adipositas

Im Zentrum steht der immer härtere Wettbewerb im boomenden Markt für Abnehmmedikamente. Novo reagiert auf die Dominanz von Eli Lilly mit strategischen Anpassungen. Künftig soll das Blockbuster-Medikament Wegovy nicht nur in Injektionspens, sondern auch in Durchstechflaschen (Vials) angeboten werden – zunächst in den USA. Diese Darreichungsform erlaubt flexiblere Dosierungen und könnte neue Patientengruppen erschließen.

Lilly hatte Vials bereits 2024 eingeführt und den Preis später um mehr als die Hälfte gesenkt. Die niedrigste Dosierung ist dort ab 299 US-Dollar pro Monat erhältlich – deutlich günstiger als die rund 1.000 US-Dollar teuren Injektionspens. Novo selbst bietet seine Wegovy-Pille inzwischen direkt für nur 149 US-Dollar pro Monat an.

Absatzrekord bei der Pille – Hoffnungsträger 2026

Trotz des Preisdrucks verzeichnet Novo operative Erfolge. Seit dem US-Start am 5. Januar haben 246.000 Patienten mit der Wegovy-Pille begonnen. Konzernchef Mike Doustdar erklärte, die Nachfrage könne langfristig sogar die der injizierbaren Variante übertreffen.

Analysten bezeichnen die Markteinführung als eine der erfolgreichsten Produkteinführungen der vergangenen Jahre. Dennoch erwartet das Unternehmen, dass sinkende Preise den Umsatz 2026 kurzfristig um bis zu 13% belasten werden. Doustdar spricht von „unprecedented pricing pressure“.

Rechtsstreit und politische Risiken

Zusätzliche Unsicherheit brachte der Vorstoß von Hims & Hers Health, eine eigene Version der Wegovy-Pille für 49 US-Dollar pro Monat anzubieten – 100 US-Dollar günstiger als Novo. Nach einer Ankündigung der US-Arzneimittelbehörde FDA, gegen Nachahmerprodukte vorzugehen, zog Hims das Angebot jedoch zurück. Das US-Gesundheitsministerium verwies den Fall sogar an das Justizministerium.

Novo hält dennoch an seiner Klage fest. „If anyone can bypass the FDA and simply put any product into the market, then the system is broken“, sagte Doustdar. Der Konzern warnt vor Risiken durch massenhaft vermarktete Nachahmerpräparate.

Blick nach vorn: Wettbewerb bleibt intensiv

Der Wettbewerb dürfte weiter zunehmen. Eli Lilly erwartet bereits im Frühjahr eine mögliche FDA-Zulassung für ein eigenes orales Abnehmmedikament. Gleichzeitig erhöhen politische Vorgaben den Druck: Für die Blockbuster Ozempic und Wegovy wurden im US-Medicare-Programm deutliche Preisnachlässe angekündigt.

Für die Novo-Nordisk-Aktie bedeutet das: hohe Wachstumschancen im globalen Adipositasmarkt, aber auch erhebliche Margen- und Wettbewerbsrisiken.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
2 VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter Hauptdiskussion
3 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
4 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/ Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf Jahren Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
US-Daten bremsen Gold: Nächster Rekord gerät aus dem Blick

13:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cisco Systems nach Zahlen: Aktie schmiert ab – die nächsten …

12:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

China schwächelt: Wird Mercedes-Benz eine riskante Aktie?

11:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Commerzbank nach Zahlen: Chartbild verspricht große Spannung

10:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX-Schwergewicht unter Druck – alles blickt auf die Zahlen

Gestern 18:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Eskalation kurz vor der Entscheidung: Tesla-Aktie stabil: …

Gestern 18:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tarifkonflikt spitzt sich zu: Lufthansa-Aktie unter Druck: Streikank…

Gestern 18:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TKMS mit Milliarden-Boom: Auftragsbestand auf Rekordhoch

Gestern 15:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer