Qualcomm greift Nvidia an

Qualcomm greift Nvidia an: AI-Revolution treibt Aktie auf Jahreshöchststand
Die Aktie von Qualcomm Inc. (QCOM) notiert aktuell bei 163 EUR (rund 173 USD) und erlebt damit eine der stärksten Wochen des Jahres. Nach der Präsentation einer neuen Generation von AI-fähigen Hochleistungsprozessoren für Rechenzentren und mobile Geräte sprang die Aktie binnen weniger Tage um mehr als 18 %. Anleger und Analysten sehen darin nicht nur einen kurzfristigen Kurstreiber, sondern eine potenzielle strategische Neupositionierung des Konzerns im globalen Halbleitermarkt.
AI-Offensive mit globaler Signalwirkung

Qualcomm überraschte die Branche mit der Vorstellung seiner neuen AI 1000- und AI 2000-Chipserie, die speziell für Rechenzentren, autonome Systeme und Edge-Geräte entwickelt wurde.
Diese Chips sollen eine Rechenleistung von bis zu 1,6 PetaFLOPS erreichen und dabei nur rund 65 % des Energieverbrauchs vergleichbarer Nvidia-Hardware benötigen.
CEO Cristiano Amon sprach von einem „strategischen Wendepunkt“ für Qualcomm: „Wir bringen KI-Leistung dorthin, wo sie gebraucht wird – vom Smartphone bis ins Rechenzentrum.“

Der Markt reagierte euphorisch: Binnen 24 Stunden nach der Ankündigung legte die Aktie über 20 % zu und erreichte ein neues 52-Wochen-Hoch bei rund 165 EUR.
Das Handelsvolumen stieg auf das Doppelte des Durchschnitts, und auch institutionelle Investoren erhöhten ihre Positionen.

Neue Ära jenseits des Smartphone-Markts

Historisch generiert Qualcomm rund 55 % seines Umsatzes mit Mobilchips, insbesondere für Android-Smartphones. Doch die Margen in diesem Segment stagnieren.
Mit der neuen AI-Offensive zielt das Unternehmen nun auf den lukrativen Datenzentrumsmarkt, in dem bisher Nvidia (70 % Marktanteil) und AMD (20 %) dominieren.
Der Einstieg in diesen Sektor könnte die Umsatzbasis massiv verbreitern: Laut Schätzungen liegt das Marktpotenzial für AI-Beschleunigerchips bis 2030 bei über 350 Milliarden USD.

Zudem positioniert sich Qualcomm auch im Bereich Edge-KI — etwa für Fahrzeuge, Robotik und vernetzte Städte.
Die neuen Chips sollen eine vollständige Integration mit dem Snapdragon-Ökosystem bieten, wodurch bestehende Kunden leichter auf Hochleistungsanwendungen migrieren können.

Finanzkennzahlen und Bewertung

Im abgelaufenen Quartal erzielte Qualcomm einen Umsatz von 9,2 Milliarden USD, ein Plus von 7 % gegenüber dem Vorjahr.
Der Nettogewinn kletterte auf 2,4 Milliarden USD, während die operative Marge bei 26,1 % lag.
Nach der jüngsten Rallye liegt das KGV bei 23, leicht über dem Branchenschnitt, doch Analysten sehen weiteres Potenzial.

Medien berichten, dass 15 von 21 Analysten die Aktie aktuell mit „Kaufen“ bewerten, während Goldman Sachs das Kursziel auf 195 USD (183 EUR) anhob.
Begründung: Qualcomm könne sich dank technischer Skalierbarkeit „vom reinen Mobilchip-Hersteller zum Infrastruktur-Akteur der KI-Wirtschaft“ entwickeln.

Risiken und Herausforderungen

Die Wachstumsstory ist jedoch nicht ohne Stolpersteine.
Zum einen drohen durch die Expansion in den Datenzentrumsmarkt direkte Konfrontationen mit Nvidia, das derzeit über deutlich höhere F&E-Budgets verfügt.
Zum anderen könnten Exportrestriktionen gegenüber China die Absatzchancen in Asien begrenzen – ein Markt, der aktuell über 30 % der Qualcomm-Erlöse ausmacht.
Zudem steht der Konzern unter Druck, seine Lieferkette zu diversifizieren, um geopolitische Risiken zu minimieren.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum herrscht ausgelassene Stimmung.
Ein Nutzer schreibt: „Endlich zeigt Qualcomm, dass sie mehr können als Smartphone-Chips – das ist die Zukunft!“
Andere mahnen zur Vorsicht: „Nach 20 % Kursplus kann es kurzfristig Rücksetzer geben, aber langfristig bin ich dabei.“
Mehrheitlich überwiegt die optimistische Haltung: Anleger sehen in der AI-Strategie den Beginn einer neuen Wachstumsphase, vergleichbar mit dem Paradigmenwechsel bei Nvidia vor fünf Jahren.

Fazit

Mit einem Kurs von 163 EUR zeigt sich Qualcomm so stark wie seit Jahren nicht mehr.
Die Kombination aus technologischer Innovation, solider Bilanz und wachsender Nachfrage im AI-Segment macht das Unternehmen zu einem ernstzunehmenden Herausforderer der bisherigen Branchengiganten.
Sollte es Qualcomm gelingen, seine neuen Chips erfolgreich im Rechenzentrumsmarkt zu etablieren, könnte 2025 das Jahr sein, in dem der Konzern seine zweite große Ära einleitet – die des AI-getriebenen Wachstums.

Bn-Redaktion/pl
