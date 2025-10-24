Gold über 4.000 US-Dollar
IBM transformiert sich neu 24.10.2025, 15:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Quantenlogik statt Blue Chips: IBM transformiert sich neu
© Symbolbild von IBM Research auf Flickr
Die Aktie von IBM (International Business Machines Corp.) notiert aktuell bei 246 EUR (etwa 260 USD) und zeigt sich nach den jüngsten Quartalszahlen stabil. Während das Unternehmen technologisch weiter Maßstäbe setzt – insbesondere im Bereich Quantencomputing und künstlicher Intelligenz (KI) – sorgen Kostensenkungen und Stellenstreichungen für gemischte Reaktionen. IBM steht damit exemplarisch für die alte und neue Techwelt: Ein Traditionskonzern, der sich inmitten einer technologischen Zeitenwende neu erfindet.
IBM 253,28 EUR +3,43 % L&S Exchange

Solide Ergebnisse mit leichtem Gegenwind

Im dritten Quartal 2025 erzielte IBM einen Umsatz von 14,9 Milliarden USD, ein leichtes Plus von 3 % gegenüber dem Vorjahr.
Das Cloud- und Softwaregeschäft bleibt mit rund 7,1 Milliarden USD Umsatz der wichtigste Wachstumstreiber, während der Bereich Consulting um 4 % auf 5,3 Milliarden USD zulegte.

Der Nettogewinn lag bei 1,6 Milliarden USD, was einer operativen Marge von 10,7 % entspricht. Analysten hatten im Schnitt mit 1,55 Milliarden USD gerechnet – IBM übertraf also leicht die Erwartungen.
Trotzdem senkte Bank of America ihr Kursziel von 270 auf 260 USD, da steigende Betriebskosten und Restrukturierungen kurzfristig auf die Profitabilität drücken könnten.

Fokus auf Quanten- und KI-Innovationen

Während andere Techriesen den Schwerpunkt auf Cloud-Dienste legen, positioniert sich IBM zunehmend als Technologielieferant der nächsten Rechenrevolution.
Das Unternehmen präsentierte zuletzt einen Quantenalgorithmus, der auf klassischen AMD-Chips lauffähig ist – ein Durchbruch, der die Brücke zwischen herkömmlicher und quantenbasierter Datenverarbeitung schlägt.

Diese Entwicklung könnte IBM mittelfristig einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Laut Reuters eröffnen sich damit neue Anwendungsfelder in der Finanzanalyse, Materialforschung und Cybersicherheit.
Analysten sehen darin „eine klare Demonstration technologischer Führungsfähigkeit“.

Zusätzlich arbeitet IBM eng mit AMD an der Integration von Quanten-Workloads in konventionelle Cloud-Umgebungen – ein Schritt, der die Kommerzialisierung der Technologie beschleunigen könnte.

Restrukturierung und Personalabbau

Parallel zu diesen Fortschritten kündigte IBM an, weltweit mehrere Hundert Stellen zu streichen.
Der Konzern begründet den Schritt mit der „Notwendigkeit, Strukturen zu verschlanken und Innovationsprozesse zu beschleunigen“.
Laut Medienberichten betrifft die Maßnahme vor allem Verwaltung und Mittelmanagement, weniger Forschung und Entwicklung.

Trotz dieser Einschnitte bleibt IBM finanziell robust: Das Unternehmen hält über 12 Milliarden USD Cash und eine jährliche Dividende von 6,68 USD pro Aktie – was einer Rendite von rund 3,2 % entspricht.
Der freie Cashflow erreichte im letzten Quartal 2,3 Milliarden USD, und für das Gesamtjahr erwartet IBM rund 11,5 Milliarden USD, was weiteres Investitionspotenzial schafft.

Bewertung und Ausblick

Mit einem KGV von 18,5 liegt IBM unter dem Branchendurchschnitt und gilt laut Morningstar als „leicht unterbewertet“.
Langfristig hängt die Kursentwicklung stark von der Monetarisierung der Quanten- und KI-Technologien ab – beides Bereiche, in denen IBM bereits operative Partnerschaften mit Großkunden aus der Finanz- und Sicherheitsbranche aufbaut.
Trotz kurzfristiger Herausforderungen sehen viele Analysten in IBM ein „sicheres Value-Investment mit wachsendem Innovationsanteil“.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum schwankt die Stimmung zwischen Zuversicht und Skepsis.
Ein Nutzer schreibt: „IBM ist kein Hype-Titel, aber liefert konstant ab – solide Dividende, sauberes Management.“
Ein anderer merkt kritisch an: „Entlassungen sind kein gutes Zeichen, auch wenn die Technologie beeindruckt.“
Die Mehrheit sieht IBM als stabilen Technologiewert mit defensivem Charakter – interessant für Langfristinvestoren, weniger für Trader.

Fazit

Mit einem Kurs von 246 EUR präsentiert sich IBM als Balanceakt zwischen Tradition und Innovation.
Das Unternehmen beweist technologische Stärke im Quanten- und KI-Bereich, muss jedoch weiterhin Kosten kontrollieren und Strukturen modernisieren.
Kurzfristig dürfte der Markt seitwärts tendieren, doch langfristig bleibt IBM ein strategisch spannender Tech-Titel mit hohem Substanzwert – ein ruhender Riese, der sich Schritt für Schritt neu erfindet.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0)
