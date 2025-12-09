Wake-Up-News:
Vertragslawine losgetreten – Umsatz folgt?
09.12.2025, 16:15 Uhr

Radikaler Schwenk mitten im KI-Boom – Thiel verkauft sämtliche NVIDIA-Aktien: Warum der Ausstieg von Peter Thiel bei NVIDIA ein Warnsignal für die KI-Branche ist
© nvidianews
Peter Thiel hat über seinen Hedgefonds Thiel Macro sämtliche Aktien von NVIDIA abgestoßen und damit ein deutliches Zeichen gegen den aktuellen KI-Hype gesetzt. Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Chiphersteller als einer der größten Gewinner des KI-Trends gilt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SoftBank Group 103,44 EUR +1,70 % Lang & Schwarz
NVIDIA 158,55 EUR -2,29 % Lang & Schwarz
Tesla 383,35 EUR +1,42 % Lang & Schwarz
Vistra 144,50 EUR +1,19 % Baader Bank

Thiel zieht sich aus Schlüsselposition zurück

Laut den aktuellen Meldungen aus der Pflichtveröffentlichung zum dritten Quartal hat der Hedgefonds von Peter Thiel seine komplette Position bei NVIDIA verkauft. Es handelte sich um exakt 537742 Aktien, die zu diesem Zeitpunkt rund 100 Millionen US-Dollar wert waren. Damit war NVIDIA eine der größten Beteiligungen im Portfolio. Parallel dazu reduzierte Thiel seine Anteile an weiteren prominenten US-Konzernen wie Tesla und Vistra deutlich. Gleichzeitig erhöhte er jedoch seine Engagements bei Apple, was auf eine strategische Neuausrichtung hindeutet.

Wachsender Zweifel an der KI-Euphorie

Der Rückzug aus NVIDIA wird von Beobachtern als klare Skepsis gegenüber den aktuell hohen Bewertungen im Technologiesektor gewertet. Thiel selbst verglich die Stimmung rund um Künstliche Intelligenz mit der Internetblase Ende der Neunzigerjahre. Die Parallelen zur Dotcom-Euphorie sind aus seiner Sicht unübersehbar. Der Verkauf könnte also nicht nur dem Risikomanagement dienen, sondern auch als präventiver Schritt gegen übertriebene Erwartungen gedeutet werden. Analysten sehen in der Entscheidung eine wachsende Vorsicht gegenüber kurzfristigen Gewinnfantasien im KI-Markt.

Weitere Großverkäufe verstärken Druck auf den Sektor

Besonders brisant wird Thiels Schritt durch die zeitliche Nähe zu weiteren massiven Verkäufen, etwa durch den japanischen Technologiekonzern SoftBank. Diese Häufung sorgt für zusätzliche Nervosität am Markt. Zwar bleibt NVIDIA führend im Bereich KI-Hardware und profitiert weiterhin von hoher Nachfrage, doch stellen sich nun verstärkt Fragen zur langfristigen Tragfähigkeit der aktuellen Bewertungen. Die bevorstehenden Quartalszahlen könnten zum Lackmustest werden, ob Umsatz und Gewinn mit dem Tempo der Kursentwicklung Schritt halten.

Ausblick mit Sprengkraft

Wird der radikale Schritt von Peter Thiel als Einzelmeinung verpuffen oder ist er der Vorbote einer beginnenden Rotation institutioneller Investoren aus überhitzten KI-Werten heraus? Die kommenden Wochen könnten entscheidend dafür sein, ob sich die Euphorie rund um KI stabilisiert oder erste Risse im Fundament sichtbar werden.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
