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Rahmenvertrag

DroneShield springt nach US-Armee-Deal an 30.09.2026, 10:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Die australische Drohnenabwehr-Firma darf künftig um Bestellungen der amerikanischen Armee konkurrieren. Garantiert ist dabei allerdings nichts. Aktionäre reagieren erleichtert, doch es bleiben Zweifel: an echten Umsätzen, an der Rolle der Leerverkäufer und an der laufenden Prüfung durch die Finanzaufsicht ASIC.
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Ein US-Rahmenvertrag über bis zu 500 Millionen Dollar beschert DroneShield am Mittwoch einen Kurssprung. Im deutschen Handel notiert die Aktie des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten zuletzt rund 5,7 Prozent höher bei gut 1,05 Euro. Die Erleichterung bei Anlegern ist spürbar – allerdings mit deutlichem Vorbehalt.

An der Heimatbörse in Sydney war das Papier zeitweise um rund 9 Prozent auf 1,76 Australische Dollar gestiegen und hatte damit den höchsten Stand seit einem Monat erreicht. Zum Handelsschluss blieb ein Plus von 5,3 Prozent – deutlich mehr als beim australischen Leitindex AU 200, der rund 1,1 Prozent zulegte.

Maximalvolumen ist kein fester Umsatz

Die US-Tochter DroneShield LLC wurde in einen dreijährigen Beschaffungsrahmen der Joint Interagency Task Force 401 aufgenommen. Über das Programm „Domestic Shield“ sollen Systeme zur Drohnenabwehr für den Schutz kritischer Infrastruktur in den USA beschafft werden. Die Obergrenze liegt bei 500 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 441 Millionen Euro. Bestellungen garantiert der Vertrag ausdrücklich nicht: DroneShield kann sich künftig um konkrete Einzelaufträge bewerben. Vergleichbare Rahmen mit derselben Obergrenze hat die Task Force auch mit anderen Anbietern geschlossen, darunter bereits im Juli mit AeroVironment.

Aus Anlegersicht wird genau dieser Unterschied betont. Mehrere Aktionäre stellen klar, dass es sich um keinen zugesicherten Umsatz handele; nachhaltig anziehen dürfte der Kurs erst, wenn die ersten Bestellungen tatsächlich ausgeführt würden.

Das ist kein zugesicherter Umsatz. Sondern sie können Ware bis zu 500 mio direkt kaufen ohne Probleme. Was davon rauskommt, sehen wir wenn Zahlen kommen. Aber gut ist es alle male.

@BoomerPanicInvestor in DRONESHIELD LTD

Dass DroneShield überhaupt in das Programm aufgenommen wurde, gilt dennoch als wichtiger Schritt – zumal lange bezweifelt worden sei, dass das Unternehmen je an US-Aufträge komme. Da der Rahmen nur die Beschaffung abdecke, könnten Folgegeschäfte jenseits davon zusätzlichen Umsatz bringen, lautet eine ergänzende Überlegung. Der Ton bleibt zuversichtlich, aber abwartend.

Hohe Leerverkaufsquote rückt in den Fokus

Zusätzliche Dynamik erhält die Aktie durch die Wetten auf fallende Kurse: Rund 14 Prozent der Anteile gelten als leerverkauft. Die australische Aufsicht veröffentlicht die aggregierten Short-Positionen allerdings erst mit einer Verzögerung von vier Handelstagen, aktuelle Veränderungen sind daher noch nicht sichtbar.

Unter Aktionären gilt die hohe Quote als möglicher Hebel: Der Markt sei meist schneller als die operative Entwicklung, Leerverkäufer könnten deshalb früher nervös werden als gedacht. Ob der Vertrag allein für eine Eindeckungswelle reiche, bezweifeln allerdings selbst Optimisten – die Richtung stimme, gefragt sei Geduld. Skeptiker erinnern an die hohe Schwankungsanfälligkeit der Aktie, die an einem Morgen zehn Prozent gewinnen, am nächsten ebenso viel verlieren könne, und rechnen damit, dass die Gewinne wieder abverkauft werden. Die Stimmung zu diesem Punkt fällt gespalten aus.

ASIC-Untersuchung wirkt nach

Belastet wird der Titel seit Monaten durch eine Untersuchung der australischen Finanzaufsicht ASIC zu Offenlegungen rund um Aktiengeschäfte im Unternehmensumfeld. Als die Prüfung im Mai bekannt wurde, brach der Kurs um rund 16 Prozent ein. Binnen Jahresfrist hat das Papier rund 72 Prozent an Wert verloren.

Auf Aktionärsseite sorgt das Thema inzwischen für vergleichsweise wenig Unruhe. Das Verfahren sei längst eingepreist und am Ende vor allem ein Problem für die Anteilseigner – Kunden wie dem US-Militär sei es gleichgültig, so der Einwand gegen anhaltende Bedenken. Mit Blick auf die Folgen wird unter Anlegern allenfalls mit einer überschaubaren Geldstrafe gerechnet. Ob die Erleichterung anhält, dürfte davon abhängen, ob und wann aus dem Rahmen konkrete Bestellungen werden. Gelassen beim Thema Aufsicht, gespannt auf die kommenden Wochen – so lässt sich die Anlegerstimmung derzeit zusammenfassen.

Bn-Redaktion/sb
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