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Redcare Pharmacy im freien Fall

Warum das E-Rezept-Wunder zur Kursfalle wurde 20.03.2026, 17:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Apotheken
© Foto von Serkan Yildiz auf Unsplash
Wer vor drei Jahren auf die Wachstumsstory von Redcare Pharmacy gesetzt hat, blickt heute auf ein tiefrotes Depot. Mit einem Wertverlust von über 50 Prozent in 36 Monaten hat die Aktie massiv enttäuscht. Doch was hinter dem Absturz steckt, obwohl die Digitalisierung des Gesundheitswesens eigentlich Rückenwind geben sollte, zeigt sich beim Blick auf die harten Fakten der letzten Wochen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Redcare Pharmacy 33,51 EUR -4,34 % Lang & Schwarz

Der Drei-Jahres-Check zeigt massive Verluste
Anleger die am 20. März 2023 rund 1.000 Euro in Redcare Pharmacy investierten besitzen heute Anteile im Wert von nur noch knapp 473 Euro. Dieser dramatische Rückgang um über 52 Prozent verdeutlicht, dass die hohen Erwartungen an den Online-Medikamentenversand von der Realität eingeholt wurden. Am heutigen Freitag notiert das Papier im XETRA-Handel bei rund 33,82 Euro und damit auf einem neuen Mehrjahrestief.

Aktienanalyse

Ursachen für den Kurssturz und Prognoseschock
Der Hauptgrund für den massiven Ausverkauf im März 2026 war ein enttäuschender Jahresausblick des Unternehmens. Obwohl der Umsatz im Jahr 2025 noch um 24 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro kletterte, schockte das Management den Markt mit einer deutlichen Korrektur der langfristigen Ziele. Die angestrebte operative Marge wurde von ursprünglich acht auf nur noch fünf Prozent gesenkt. Für das laufende Jahr 2026 wird zudem nur noch ein Umsatzplus von 13 bis 15 Prozent erwartet, was deutlich unter den bisherigen Hoffnungen der Analysten liegt.

Zusätzlich belasten strukturelle Risiken und ein verschärfter Wettbewerb das Geschäft. Die Drogeriekette dm drängt verstärkt in den Markt für rezeptfreie Medikamente, was die Preise und damit die Gewinnspannen unter Druck setzt. Auch technologische Umstellungen beim digitalen Rezeptzugang ab April 2026 sorgen für Unsicherheit unter den Investoren. Das E-Rezept-Wunder materialisiert sich insgesamt langsamer und kostspieliger als ursprünglich an der Börse eingepreist war.

Analysten zeigen sich trotz Kurszielsenkungen gespalten
Die Expertenmeinungen gehen derzeit weit auseinander. Deutsche Bank Research hat das Kursziel zwar massiv von über 200 Euro auf 99 Euro nahezu halbiert, hält aber dennoch an einer Kaufempfehlung fest. Die Analysten setzen darauf, dass das Management das verloren gegangene Vertrauen durch eine disziplinierte Kostensteuerung zurückgewinnen kann. Die Schweizer Großbank UBS hingegen bleibt mit einem Ziel von 74 Euro deutlich vorsichtiger und stuft die Aktie lediglich mit neutral ein. Kritiker bemängeln vor allem die hohe Abhängigkeit von regulatorischen Entscheidungen im deutschen Gesundheitsmarkt.

Fazit für Anleger
Die Aktie von Redcare Pharmacy ist derzeit nichts für schwache Nerven. Fundamental ist das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 694 Millionen Euro zwar optisch günstig geworden, doch der charttechnische Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Solange die Profitabilität nicht nachhaltig belegt wird und der Wettbewerbsdruck hoch bleibt, sollten Anleger vorsichtig agieren.

Bn-Redaktion/js
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