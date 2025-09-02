Anzeige
Rekordwachstum bei Umsatz – politische Spannungen trueben Optimismus

NVIDIA weiterhin stark: Rekordumsatz trotz Spannungen – Analysten bleiben klar positioniert 02.09.2025, 17:17 Uhr

NVIDIA weiterhin stark: Rekordumsatz trotz Spannungen – Analysten bleiben klar positioniert
© Symbolbild von Nvidia
NVIDIA meldet mit 46,7 Milliarden Dollar den hoechsten Quartalsumsatz ihrer Geschichte und laesst damit trotz geopolitischer Risiken keine Euphorie aufkommen. Doch Analysten halten am Papier fest – langfristiger KI-Erfolg als Fokus.
Starke Zahlen im Kerngeschaeft

Eine beeindruckende Umsatzsteigerung um ueber die Haelfte gegenueber dem Vorjahr markiert den bisherigen Hoehepunkt der Geschaeftsentwicklung. Insbesondere die Datencenter-Sparte erzielte 41,1 Milliarden Dollar, verpasste jedoch marginal die Erwartungen. Die Prognose auf das laufende Quartal deutet mit 54 Milliarden erneut auf solides Wachstum hin, allerdings ohne Beruecksichtigung potenzieller H20-Chiplieferungen nach China.

China als Risiko und Chance zugleich

Diese Chipverkaeufe koennten bei einer Entspannung der Exportlage den Umsatz um bis zu 5 Milliarden Dollar erhoehen. Doch der geopolitische Kontext bleibt komplex, US-Exportrestriktionen und chinesische Sicherheitsbedenken belasten den Zugang zu einem Markt, den NVIDIA langfristig auf 50 Milliarden Dollar schaetzt. Der Konflikt zwischen regulatorischen Einschraenkungen und strategischer Markterschliessung spitzt sich weiter zu.

Analysten setzen auf langfristige Dynamik

Trotz dieser Unsicherheiten bleiben Analysten optimistisch. Morgan Stanley hob das Kursziel an, UBS bleibt klar bullish und Wedbush bezeichnet NVIDIA als treibende Kraft der globalen KI-Revolution. Auch wenn HSBC vorsichtiger agiert, bleibt der Tenor, NVIDIA koennte langfristig der dominierende Infrastrukturanbieter fuer KI bleiben, unabhaengig von kurzfristigen politischen Spannungen. Wird NVIDIA regulatorische Bruecken schlagen und den chinesischen Markt zurueckgewinnen der verlagert sich der Fokus auf alternative Wachstumsregionen mit staatlich getriebener KI-Infrastruktur?

Bn-Redaktion/jh
