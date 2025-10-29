RENK liefert grüne Power

Die Aktie des Antriebsspezialisten RENK erlebt einen dynamischen Kursschub – getragen von einem zukunftsweisenden Großauftrag im Marinesegment und der bekräftigten Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank. Die Kombination aus technologischem Fortschritt, nachhaltigem Schiffsantrieb und Analystenvertrauen setzt ein starkes Signal für Investoren.
Methanol statt Schweröl: RENK liefert für grüne RoPax-Flotte

Im Mittelpunkt des aktuellen Auftrags stehen zwölf Doppelschiffsgetriebe des Typs NDSL-3600. Diese sollen sechs moderne RoPax-Fähren antreiben, die mit Methanol-Dual-Fuel-Motoren ausgestattet sind. Damit unterstreicht RENK nicht nur seine technologische Führungsrolle, sondern auch seine strategische Ausrichtung auf klimafreundliche Antriebslösungen im zivilen Schiffbau. Die erste Auslieferung der Getriebe ist für das vierte Quartal 2026 geplant. Auch wenn der Auftragswert offiziell nicht genannt wurde, zeigt das Projekt die zunehmende Bedeutung emissionsarmer Technologien in der maritimen Industrie – und RENKs zentrale Rolle dabei.

Der Deal ist ein Beleg dafür, dass der Konzern weit mehr ist als ein Rüstungsspezialist. Mit Know-how aus dem Militärbereich gelingt die erfolgreiche Übertragung in zivile Anwendungen – ein wachsender Markt mit politischem und gesellschaftlichem Rückenwind.

Analysten zeigen Vertrauen: Deutsche Bank bleibt bei „Buy“

Gleichzeitig erhält die RENK-Aktie zusätzlichen Schub von institutioneller Seite. Die Deutsche Bank Research bestätigte in einer aktuellen Analyse ihre Kaufempfehlung und bekräftigte das ambitionierte Kursziel von 75 Euro. Analyst Christophe Menard zeigt sich zuversichtlich mit Blick auf den kommenden Quartalsbericht, der für Mitte November erwartet wird. Besonders die Bereiche Vehicle Mobility Solutions sowie Marine & Industrie dürften aus seiner Sicht solide Ergebnisse liefern – trotz der konjunkturellen Unsicherheiten im globalen Umfeld.

Das positive Research-Votum wird als wichtige Stütze für den Aktienkurs gewertet. In einem Umfeld, das von hoher Volatilität und makroökonomischen Fragezeichen geprägt ist, kommt der Analystenrückhalt einer Beruhigungspille für nervöse Anleger gleich – ohne dabei operative Fantasie zu dämpfen.

Spannung vor den Zahlen: Kommt der nächste Kurstreiber im November?

Mit dem strategischen Großauftrag und dem Analystenlob im Rücken richtet sich der Fokus nun auf den nächsten Meilenstein: die Quartalszahlen im November. Marktbeobachter erwarten Aufschluss darüber, ob RENK seine operative Stärke unter Beweis stellen kann und ob sich die positive Einschätzung der Deutschen Bank im Zahlenwerk widerspiegelt.

Bis dahin bietet der Marine-Deal eine überzeugende Argumentationslinie für RENKs Wettbewerbsfähigkeit, sowohl im technologischen als auch im wirtschaftlichen Kontext. Die Kombination aus zivilen Großprojekten, nachhaltigem Innovationsfokus und institutioneller Unterstützung gibt der Aktie neue Dynamik – das Marktumfeld bleibt gespannt.

