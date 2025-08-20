Anzeige
Renk mit Kursdebakel

20.08.2025, 10:26 Uhr

Renk mit Kursdebakel: Sind das schon wieder Kaufkurse?
© KI-gestützte Grafik
Die Ergebnisse des jüngsten Ukraine-Gipfels in Washington wurden von den Aktienmärkten zunächst positiv bewertet, obgleich es keine belastbaren Ergebnisse gab.
Allein der Umstand, dass sich in den Verhandlungen etwas bewegt, wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen. Die Reaktion im Rüstungssektor sah freilich ganz anders aus. Hier dominierten Kursverluste als Reaktion auf den Gipfel das Handelsgeschehen am gestrigen Dienstag (19. August). Nicht zuletzt „erwischte“ es gestern die Aktie des Augsburger Herstellers von Motoren und Antriebssystemen für militärische und zivile Anwendungen Renk. Für die Renk-Aktie beginnt damit erneut ein aus charttechnischer Sicht heikler Tanz. 

Renk – Sind das schon wieder Kaufkurse?

Die Renk-Aktie (WKN: RENK73 | ISIN: DE000RENK730 | Ticker-Symbol: R3NK)  reagierte auf die zuletzt präsentierten Zahlen für das 2. Quartal 2025 zunächst mit leichten Kursgewinnen. Wir berichteten im Kommentar vom 13. August detailliert über das Zahlenwerk. Rund um den Veröffentlichungstermin stand bereits die zentrale Unterstützungszone 63 Euro / 60 Euro im Fokus. Kurzzeitig sah es bereits nach einem Rücksetzer unter die Zone aus, doch ein solcher konnte mit den Zahlen im Rücken noch einmal verhindert werden. Die Reaktion auf den Gipfel bringt die Aktie nun aber wieder in die Bredouille.

Renk Group Aktienchart

Der wichtige Unterstützungsbereich 63 Euro / 60 Euro steht abermals unter Druck. Sollte sich der Rücksetzer unter die 60 Euro bestätigen, könnte es für Renk weiter nach unten gehen. In diesem Fall müsste mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 50 Euro gerechnet werden. Im Kursbereich von 50 Euro treffen ein wichtiger Horizontalwiderstand und der bis dato dominierende Aufwärtstrend (grün dargestellt) aufeinander. Die Relevanz der Zone ist unbestritten. Insofern würde eine Neubewertung notwendig, sollte es für Renk darunter gehen. Um das Chartbild nachhaltig zu stabilisieren, bedarf es hingegen eines Vorstoßes über die Marke von 70 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Bandbreite der Analystenkursziele ist weiterhin beachtlich. So bestätigen die Analysten von Warburg Research kürzlich ihr Votum „hold“ für die Renk-Aktie. Das Kursziel passten sie von 52 Euro auf 58 Euro nach oben an. Um einiges optimistischer ist man im Hause JPMorgan. Die Analysten bestätigten kürzlich ihr Votum „overweight“. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei sportlichen 90 Euro. Ähnlich positiv bewerten die Analysten von Berenberg die Perspektiven für Renk. Deren Votum lautet unverändert „buy“, das Kursziel 84 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Bn-Redaktion/mt
