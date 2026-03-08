Anzeige
Renk mit Zahlen

08.03.2026, 08:44 Uhr

Renk mit Zahlen: Trendwende der Aktie lässt noch auf sich warten
© bn Symbolbild
Die Zahlen des Augsburger Herstellers von Motoren und Antriebssystemen für militärische und zivile Anwendungen Renk wurden mit Spannung erwartet. In den letzten Wochen hatte es die Aktie schwer, Aufwärtsmomentum zu entwickeln. Im Ergebnis dominiert seit Monaten eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 50 Euro auf der Unterseite und 66,5 Euro auf der Oberseite. Die mit Spannung erwarteten Zahlen sollten der Aktie nun frische Impulse geben. In einer ersten Reaktion ging es für die Renk-Aktie nach oben - aber noch ist das Ganze nicht zwingend.
RENK Group 55,56 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Renk mit Zahlen – Trendwende der Aktie lässt noch auf sich warten

Schauen wir uns die aktuellen Renk-Finanzergebnisse einmal genauer an. Der deutsche Rüstungskonzern vermeldete für 2025 einen Umsatz in Höhe von 1,366 Mrd. Euro. Das ist im Vergleich zum Jahr 2024 ein sattes Wachstum von fast 20 Prozent. Das bereinigte EBIT legte gegenüber dem Jahr 2024 um starke 21,7 Prozent auf nunmehr 230 Mio. Euro zu. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend leicht von 16,6 Prozent in 2024 auf 16,9 Prozent in 2025. Das Ergebnis nach Steuern gab Renk mit 101,3 Mio. Euro an, nach 54,8 Mio. Euro in 2024. Renk verzeichnete im abgelaufenen Jahr Auftragseingänge in Höhe von 1,571 Mrd. Euro, nach 1,442 Mrd. Euro in 2024. Der Auftragsbestand erklomm mit 6,68 Mrd. Euro einen neuen Rekordstand. Zum Vergleich: Per 31.12.2024 belief sich der Auftragsbestand auf 4,96 Mrd. Euro.

Chart

Ausblick auf 2026

Der Ausblick der Augsburger auf 2026 fiel vielleicht etwas zu zurückhaltend aus. Das Unternehmen prognostiziert einen Umsatz von mehr als 1,5 Mrd. Euro. Das bereinigte EBIT wird in einer Spanne von 255 Mio. Euro bis 285 Mio. Euro erwartet.

Das macht die Aktie

Die Renk-Aktie (WKN: RENK73 | ISIN: DE000RENK730 | Ticker-Symbol: R3NK) zeigte nach den Zahlen eine leichte Aufwärtsreaktion. Damit entfernte sich die Aktie etwas von der heißen Zone um 50 Euro. Belastbare Impulse sind erst mit dem Verlassen der Range zu erwarten.

Das sagen Analysten

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „overweight“ für die Aktie und das Kursziel von 75 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research bewerten die Lage ähnlich und stufen die Aktie ebenfalls mit „buy“ ein. Das Kursziel setzen sie mit 72 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
