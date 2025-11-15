Anzeige
Renk nach Zahlen

Bei der Rüstungsaktie könnte es bald knallen 15.11.2025, 09:58 Uhr

Renk nach Zahlen: Bei der Rüstungsaktie könnte es bald knallen
Renk legte kürzlich die Ergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung dominierte in der Kursentwicklung eine Seitwärtsbewegung. Die Zahlen für das 3. Quartal vermochten es jedoch nicht, der Aktie frische Impulse zu verleihen. Die Handelsspanne ist weiterhin intakt. Und bekanntlich sind Seitwärtsbewegungen bzw. Handelsspannen mit Vorsicht zu genießen, denn schnell kann es auch auf der Unterseite brenzlig werden.
Renk mit robusten Zahlen. Bei der Rüstungsaktie könnte es bald knallen

Schauen wir uns die Daten einmal genauer an. Renk verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2025 Auftragseingänge in Höhe von 1,246 Mrd. Euro. Das ist im Vergleich zum Vergleichszeitraum 2024 ein Plus von 45 Prozent. Per 30. September 2025 belief sich der Auftragsbestand auf 6,4 Mrd. Euro. Das ist ein neuer Rekord. Wenig überraschend war das Rüstungsgeschäft maßgeblicher Treiber bei der Auftragsentwicklung. Renk hat den Umsatz nach neun Monaten mit 928 Mio. Euro veröffentlicht, nach 778 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2024. Das bereinigte EBIT belief sich nach drei Quartalen auf 141 Mio. Euro, nach 112 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2024. Die bereinigte EBIT-Marge legte um 0,8 Prozentpunkte auf nun 15,2 Prozent in der ersten neun Monaten 2025 zu.

Nach den beiden starken Quartalen bestätigte Renk die Prognosen für das Gesamtjahr 2025. Das Unternehmen geht unverändert von einem Umsatz von mehr als 1,3 Mrd. Euro aus. Das bereinigte EBIT wird in einer Spanne von 210 Mio. Euro bis 235 Mio. Euro prognostiziert.

Die Aktie (WKN: RENK73 | ISIN: DE000RENK730 | Ticker-Symbol: R3NK)  des Augsburger Herstellers von Motoren und Antriebssystemen für militärische und zivile Anwendungen vermochte es auch nach den Zahlen nicht, die Handelsspanne aufzubrechen. Noch immer dominieren die Begrenzungen bei 70 Euro und 60 Euro. Sollte es zur Auflösung der Handelsspanne kommen, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte es rasch auf 86 Euro oder aber auf 50 Euro gehen.

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten nach der Zahlenveröffentlichung ihr Votum „buy“ für Renk und das Kursziel von 75 Euro. Die Analysten von Jefferies bestätigten ebenfalls ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel für Renk sehen sie nach wie vor bei 80 Euro.

