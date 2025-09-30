Anzeige
Rheinmetall

Rheinmetall

Aktie bei 2.000 Euro. Und nun? Die nächsten Kursziele 30.09.2025, 08:33 Uhr

Rheinmetall: Aktie bei 2.000 Euro. Und nun? Die nächsten Kursziele
© Bild: istockphoto.com/Markus Volk
Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall überschrieben wir mit „Jetzt oder nie! Aktie nimmt die 2.000er Marke ins Visier“. Das war am 15. September. Es dauerte noch ein paar Tage, doch im gestrigen Montagshandel (29. September) war es soweit. Die Rheinmetall-Aktie erreichte endlich diesen psychologisch relevanten Kursbereich. Wie könnte es nun mit der Kursentwicklung weitergehen? Dabei drängen sich durchaus verschiedene Szenarien auf.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.961,50 EUR -1,59 % Lang & Schwarz
DAX 23.690,65 PKT -0,32 % Ariva Indikation

Rheinmetall – Aktie bei 2.000 Euro. Und nun? Die nächsten Kursziele

Nun hat sie es also geschafft. Die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) erreichte im gestrigen Montagshandel die Marke von 2.000 Euro. Für die Kursentwicklung der Rüstungsaktie ist es ein weiterer Meilenstein, den sie auf ihrem Erfolgsweg erreicht hat. Ob die 2.000 Euro nur eine Zwischenstation sind oder für eine gewisse Zeit gar das Ende der Fahnenstange bzw. das Ende der Aufwärtsbewegung markieren, bleibt abzuwarten.

Rheinmetall Chartanalyse zur Aktie

In den nächsten Tagen wird sich zeigen, was der Vorstoß auf 2.000 Euro wert ist. Geht damit ein frisches Kaufsignal einher oder setzen Gewinnmitnahmen ein. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Marke von 1.000 Euro auch nicht gleich im ersten Anlauf überwunden wurde. Ein erster Versuch, die Hürde zu meistern, scheiterte im Februar. Nach einem Rücksetzer drehte die Aktie dann aber wieder auf und durchbrach im Anschluss die 1.000 Euro.

Das Verhalten im Februar könnte eine Blaupause für die aktuelle Situation darstellen. Das Erreichen der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 Euro könnte zunächst Gewinnmitnahmen provozieren. Unter fundamentalen Aspekten steht das Unternehmen exzellent da. Die Meldungen über Auftragseingänge reißen nicht ab. Rheinmetall ist auf Expansionskurs und betritt – sofern der Erwerb der Naval Vessels Lürssen von Behördenseite durchgewinkt wird – auch maritime Gefilde.

Zusammengefasst

Mit Gewinnmitnahmen muss nach dem Erreichen der 2.000 Euro gerechnet werden. Eine obere Trendumkehr ist vor dem Hintergrund der beeindruckenden fundamentalen Stärke des Konzerns und der technischen Stärke der Aktie aktuell eher nicht zu erwarten. Kurzum. Es dürfte über die 2.000 Euro (weit) hinausgehen; kleinere Umwege sollten aber mit einkalkuliert werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bekräftigten noch einmal ihr Votum „buy“ für Aktie des Rüstungskonzerns. Das Kursziel hoben sie deutlich von 2.200 Euro auf 2.500 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
