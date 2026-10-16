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Rheinmetall

Comeback nach dem Kursrutsch 16.10.2026, 11:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall
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© Bild von Joel Rivera-Camacho auf Unsplash
Die Rheinmetall-Aktie setzt am Freitag ihre kräftige Erholung fort und steigt wieder über 1.070 Euro. Nach dem deutlichen Rückgang der vergangenen Monate rücken damit erneut die hohen Wachstumserwartungen an den Rüstungskonzern in den Vordergrund. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Analystenurteile, wie unterschiedlich die weiteren Perspektiven inzwischen eingeschätzt werden.
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Rheinmetall steigt wieder über 1.070 Euro

Die Rheinmetall-Aktie gewann am Freitagvormittag zeitweise rund 4 Prozent auf über 1.070 Euro. Bereits am Donnerstag war das Papier um 4 Prozent auf 1.034 Euro gestiegen. Am Mittwoch hatte der Schlusskurs noch bei 978,50 Euro gelegen. Innerhalb weniger Handelstage hat sich die Aktie damit deutlich von ihrem jüngsten Tief gelöst. Auf Sicht von fünf Handelstagen summiert sich die Erholung zeitweise auf mehr als 10 Prozent.

Absturz vom Rekord bleibt gewaltig

Trotz der jüngsten Gegenbewegung liegt Rheinmetall weiterhin deutlich unter seinen früheren Höchstständen. Das 52-Wochen-Hoch befindet sich bei rund 1.966 Euro, womit zum aktuellen Niveau noch immer ein Abstand von etwa 46 Prozent besteht. Anfang Oktober war die Aktie zeitweise bis auf rund 900 Euro gefallen. Die aktuelle Rally ist deshalb zunächst vor allem eine kräftige Erholung nach einem erheblichen Kursrückgang.

Analysten sehen völlig unterschiedliche Ziele

Auch unter Analysten gehen die Einschätzungen inzwischen weit auseinander. Berenberg senkte die Empfehlung zuletzt von „Buy“ auf „Hold“ und reduzierte das Kursziel deutlich von 1.600 auf 1.020 Euro. RBC hält dagegen an einem Kursziel von 1.600 Euro fest. Die Deutsche Bank sieht sogar 1.800 Euro als möglich an, während Bernstein zuletzt 1.200 Euro nannte. Damit reicht die Spannweite der jüngsten Kursziele von nahezu erreicht bis weit über den aktuellen Börsenkurs hinaus.

Neue Aufträge bleiben entscheidender Faktor

Im Mittelpunkt steht vor allem die Frage, ob Rheinmetall den hohen Wachstumserwartungen mit ausreichend neuen Aufträgen gerecht werden kann. Zuletzt sorgte eine positivere Einschätzung des europäischen Verteidigungssektors für Unterstützung. Dabei wurde insbesondere auf mögliche zusätzliche Auftragsvergaben aus bestehenden Verteidigungsbudgets bis zum Jahresende verwiesen. Gleichzeitig bleibt die Sorge bestehen, dass für starkes Wachstum über 2030 hinaus weitere umfangreiche Bestellungen notwendig werden.

November-Zahlen werden zum nächsten Test

Die nächste wichtige Bewährungsprobe folgt mit den Quartalszahlen am 5. November 2026. Nach der kräftigen Erholung dürfte dann besonders im Fokus stehen, wie sich Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis entwickeln. Für die Rheinmetall-Aktie bleibt die Ausgangslage damit ungewöhnlich spannend. Der Kurs hat sich von den jüngsten Tiefständen deutlich gelöst, liegt aber weiterhin weit unter seinem Rekord und trifft gleichzeitig auf stark auseinandergehende Analystenerwartungen.

Bn-Redaktion/tb
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