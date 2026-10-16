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DAX vor richtungsweisendem Wochenschluss

Infineon – Das dicke Ende kommt wohl erst noch 16.10.2026, 09:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX vor richtungsweisendem Wochenschluss: Infineon – Das dicke Ende kommt wohl erst noch
AI MODIFIED
© Ki generiertes Symbolbild
Der deutsche Leitindex besticht in diesen Tagen durch eine überraschende Robustheit. Trotz diverser Belastungsfaktoren gelingt es dem DAX, sich oberhalb von 25.000 Punkten zu behaupten. Nun steht dem Index einmal mehr ein richtungsweisendes Wochenfinale bevor. Gelingt es ihm, die starke Performance ins Wochenende zu retten oder geht ihm doch noch die Puste aus? Für die neue Handelswoche wäre eine komfortable Ausgangsposition eminent wichtig.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
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Preisdaten im Fokus

In den letzten Handelstagen standen zahlreiche Preisdaten im Fokus. Bereits am Dienstag wurde es aus deutscher Sicht spannend, standen doch die deutschen Verbraucherpreise zur Veröffentlichung an. Am Mittwoch rückten die US-Verbraucherpreise in den Fokus und am Donnerstag die US-Erzeugerpreise. Alle drei Veröffentlichungen konnten die Inflationssorgen nicht zurückdrängen. Ganz im Gegenteil. In Bezug auf etwaige Zinsanhebungen nahm die Nervosität zu.

Technologieaktien leiden

Besonders die Technologieaktien rückten nach den Preisdaten in den Fokus. Für den zinssensiblen Sektor begann die Leidenszeit. Hochgejubelte Tech-Aktien mussten plötzlich die Schwerkraft als Realität anerkennen. Die Zinsängste treffen auf eine ohnehin von Anspannung geprägte Stimmung. Immer mehr Marktakteure stellen den KI-Boom in Frage. 

Zusammenfassung

Trotz aller Widrigkeiten hat der DAX die große Chance, mit einem robusten Wochenschluss – idealerweise oberhalb von 25.500 Punkten – ein starkes Signal zu senden. Sollte er indes ins Rutschen kommen und die Woche unterhalb von 25.000 Punkten beenden, ist größte Vorsicht geboten. 

Infineon Technologies Aktienchart

Infineon – Das dicke Ende kommt wohl erst noch

Die Turbulenzen im Chipsektor haben auch die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) fest im Griff. In den letzten Kommentierungen thematisierten wir das spektakuläre Scheitern der Aktie am Widerstandsbereich von 65 Euro und den Rücksetzer unter die 60 Euro. Das war offenkundig nur der Anfang, denn nun steht die zentrale Unterstützung von 54 Euro unter Druck. Die Aktie setzte am gestrigen Donnerstag bereits darunter, sodass von einem Bruch dieser wichtigen Supportzone ausgegangen werden muss. Damit rücken nun unweigerlich die 50 Euro in den Fokus. Diese Kursbereich hat jedoch nur eher symbolische Bedeutung. Die relevantere Unterstützung verläuft bei etwa 47 Euro. Deren Test scheint nun ausweichlich. 
Um das Chartbild zu stabilisieren, ist die Aufgabenstellung klar definiert: Infineon muss zügig über die Marke von 54 Euro zurückkehren. 
(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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