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Silber bricht dramatisch ein

Diese Silberminenaktie könnte nun überraschen 15.10.2026, 15:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Silber bricht dramatisch ein: Diese Silberminenaktie könnte nun überraschen
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© Symbolbild - AI modified
Der Silberpreis ging im gestrigen Mittwochshandel (14. Oktober) in die Knie. Die US-Verbraucherpreise lösten den Rücksetzer aus. Nur mit Mühe gelang es Silber, den Abverkauf zu stoppen – zumindest fürs Erste. Ist das die ersehnte Marktbereinigung, die den Grundstein für eine neue Aufwärtsbewegung legen könnte? Das Alternativszenario versprüht hingegen weniger Optimismus.
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Pan American Silver 39,03 EUR +0,23 % Lang & Schwarz
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Verbraucherpreise lassen Dämme zunächst brechen

Vor der Veröffentlichung der Inflationsdaten lag eine große Anspannung in der Luft. Die Daten selbst heizten die Zinssorgen an, lag doch die Kernrate der US-Verbraucherpreise mit 2,6 Prozent im Jahresvergleich und mit 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat etwas über den Erwartungen von 2,5 Prozent und 0,5 Prozent. In einer ersten Reaktion zogen Anleiherenditen und US-Dollar-Index kräftig an. 

Mittlerweile hat sich die Lage etwas beruhigt. Die Anleiherenditen kamen zurück und mit ihnen auch der US-Dollar-Index. Von einer neuen US-Dollar-Schwäche zu sprechen, ist natürlich verfrüht. Hier gilt es, die nächsten Tage abzuwarten. Der Schwächeanfall des Greenbacks stützte zumindest das Erholungsszenario bei Silber. 

Silberpreis erholt sich wieder. Nun gilt es!

In den letzten Tagen hatte Silber immer mehr Mühe, den Kontakt zur wichtigen Marke von 60 US-Dollar zu halten. Unmittelbar vor den Verbraucherpreisen rutschte das Edelmetall unter die Marke von 59 US-Dollar. Mit der Veröffentlichung setzte ein veritabler Abverkauf ein. Für Silber ging es unter die Marke von 56 US-Dollar. Damit rückte die zentrale Unterstützung um 54,5 US-Dollar bedrohlich nahe, ehe Silber wieder nach oben abdrehte. Im heutigen Donnerstagshandel setzte sich die Erholung fort. Nach wie vor fehlt ihr jedoch die entsprechende Durchschlagskraft. Erst ein Vorstoß über die 60 US-Dollar würde die Lage stabilisieren. Solange dieser Sprung nicht gelungen ist, besteht die erhöhte Gefahr, dass Silber von der nächsten Verkaufswelle erfasst wird und es dieses Mal unter die 50 US-Dollar geht. 

Pan American Silver Aktienchart

Diese Silberminenaktie könnte nun überraschen – Pan American Silver

Hinter der Aktie des kanadischen Gold- und Silberproduzenten Pan American Silver (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2) liegen schwierige Handelstage, um das Ganze einmal wohlwollend zu umschreiben. 

Scheiterte die Aktie noch Ende August am Widerstandsbereich von 80 CAD, bangt sie nun um die Stabilität der zentralen Unterstützungszone 60 CAD / 57 CAD. Die Aktie ist überverkauft. Das Erreichen der zentralen Unterstützung könnte eine Trendwende nach oben einleiten – sofern der Kursbereich hält. Rasche Kursgewinne auf 70 CAD sind dabei durchaus drin. Sollte er allerdings nicht halten, ist auch ein knackiger Rücksetzer auf 50 CAD nicht auszuschließen. 

Bn-Redaktion/mt
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