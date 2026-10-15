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Siemens Energy

Börsenliebling gerät massiv unter Druck 15.10.2026, 13:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Siemens Energy
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© Bild: iStock.com/Karsten Leineke
Die Siemens-Energy-Aktie gerät am Donnerstag erneut massiv unter Druck und setzt ihre seit dem Rekordhoch im April laufende Korrektur fort. Dabei gehörte das Papier in den vergangenen Jahren zu den größten deutschen Börsengewinnern und hatte sich vom Krisenwert zum Anlegerliebling entwickelt. Nun treffen Zinsängste und Zweifel an der Finanzierung des KI-Ausbaus auf eine Aktie, bei der nach der spektakulären Rally besonders hohe Erwartungen eingepreist sind.
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Vom Börsenliebling zur deutlichen Korrektur

Die Siemens-Energy-Aktie fiel am Donnerstag zeitweise um mehr als 6 Prozent auf rund 126 Euro. Bereits am Mittwoch hatte das Papier 5,44 Prozent auf 135,28 Euro verloren. Damit summiert sich der Rückgang innerhalb von zwei Handelstagen auf mehr als 11 Prozent. Seit dem Rekordhoch Ende April bei knapp 190 Euro befindet sich die Aktie in einer deutlichen Korrektur. Zuvor hatte Siemens Energy allerdings eine außergewöhnliche Rally hingelegt. Im Oktober 2023 war der Kurs während der Krise bei Siemens Gamesa noch bis auf 6,40 Euro eingebrochen. Bis zum Rekordhoch hatte sich die Aktie damit nahezu verdreißigfacht.

Jahrelange Rally macht Fallhöhe größer

Siemens Energy entwickelte sich nach dem Tief von 2023 zu einem der auffälligsten DAX-Gewinner. 2024 war die Aktie der stärkste Wert im DAX, 2025 belegte sie unter den Indexmitgliedern erneut einen Spitzenplatz. Auch Anfang 2026 setzte sich der Höhenflug zunächst fort. Der Kursrückgang seit April muss deshalb im Zusammenhang mit dieser außergewöhnlichen Entwicklung gesehen werden. Trotz der aktuellen Verluste notiert die Aktie weiterhin ein Vielfaches über dem Krisenniveau von 2023.

Zinsangst trifft den KI-Boom

Ein neuer negativer unternehmensspezifischer Auslöser für den jüngsten Ausverkauf ist bislang nicht erkennbar. Belastend wirkt vielmehr das schwächere Umfeld für Technologie- und KI-nahe Aktien. Die überraschend hohe US-Inflation hat Sorgen vor länger hohen oder erneut steigenden Zinsen verstärkt. Für Siemens Energy ist das relevant, weil der Ausbau von Rechenzentren hohe Investitionen in Stromerzeugung und Netzinfrastruktur erfordert. Steigende Finanzierungskosten könnten neue Großprojekte verteuern.

Rekordgeschäft steht Kursverlust gegenüber

Operativ sprechen die jüngsten Zahlen bislang eine andere Sprache. Siemens Energy erzielte im dritten Quartal einen Rekordauftragseingang von 17,9 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand stieg auf 162 Milliarden Euro. Gleichzeitig wuchs der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 18,5 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Sondereffekten sprang von 497 Millionen Euro auf 1,623 Milliarden Euro. Die starke Geschäftsentwicklung war ein wesentlicher Treiber der vorausgegangenen Kursrally.

11. November wird zum nächsten Test

Nach dem jahrelangen Höhenflug werden die hohen Erwartungen nun selbst zum Risiko. Die nächste wichtige Bewährungsprobe folgt am 11. November 2026, wenn Siemens Energy seine Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorlegt. Anleger dürften besonders auf Auftragseingang, Ausblick und mögliche neue Mittelfristziele achten. Entscheidend wird sein, ob das operative Wachstum stark genug bleibt, um nach der seit April laufenden Korrektur wieder Vertrauen in den früheren Börsenliebling zu bringen.

Bn-Redaktion/tb
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