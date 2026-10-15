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Infineon

Chip-Ausverkauf trifft den DAX-Konzern 15.10.2026, 13:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Infineon Technologies
AI MODIFIED
© Infineon Medienpool 2026
Die Infineon-Aktie gerät am Donnerstag massiv unter Druck und setzt ihre Verlustserie den dritten Handelstag in Folge fort. Eine neue negative Unternehmensmeldung gibt es nicht, vielmehr trifft der globale Ausverkauf bei Halbleiter- und KI-Aktien auch den deutschen Chipkonzern. Besonders die überraschend hohe US-Inflation und neue Zweifel an der Finanzierung des KI-Booms verschärfen die Nervosität.
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Infineon verliert mehr als 7 Prozent

Die Infineon-Aktie fiel am Donnerstag zeitweise auf rund 51,00 Euro und verlor damit rund 7 Prozent gegenüber dem Schlusskurs des Vortages von 55 Euro. Damit gehört das Papier zu den schwächsten Werten im DAX. Gleichzeitig setzt sich eine bereits seit mehreren Handelstagen laufende Korrektur fort. Vom 52-Wochen-Hoch bei 87,62 Euro hat sich die Aktie inzwischen um mehr als 40 Prozent entfernt. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 31,04 Euro.

Halbleiterwerte weltweit unter Druck

Der Kursrutsch ist Teil eines internationalen Ausverkaufs bei Halbleiter- und KI-Aktien. In Südkorea verlor SK Hynix rund 11 Prozent, während Samsung Electronics etwa 9,5 Prozent einbüßte. Der technologielastige Kospi geriet ebenfalls massiv unter Druck. In Taiwan fiel TSMC trotz Rekordzahlen, während auch andere asiatische Technologiewerte deutlich verloren. Infineon wird damit von einer Bewegung erfasst, die weit über das eigene Unternehmen hinausgeht.

US-Inflation verschärft die Zinsangst

Auslöser der erneuten Nervosität sind unter anderem die überraschend hohen US-Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise stiegen im September um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem im August noch 3,4 Prozent gemeldet worden waren. Erwartet worden waren 3,6 Prozent. Damit wächst die Sorge, dass die US-Notenbank die Zinsen länger hoch halten oder erneut anheben könnte. Das belastet besonders hoch bewertete Technologie- und Wachstumsaktien.

KI bleibt Infineons Wachstumstreiber

Operativ hatte Infineon zuletzt starke Zahlen vorgelegt. Im dritten Geschäftsquartal erreichte der Umsatz einen Rekordwert von 4,172 Milliarden Euro. Das Segmentergebnis belief sich auf 797 Millionen Euro, die entsprechende Marge auf 19,1 Prozent. Für das vierte Quartal erwartet Infineon einen Umsatzanstieg von gut 13 Prozent auf rund 4,7 Milliarden Euro. Besonders stark entwickelt sich das Geschäft mit Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren.

Hohe Erwartungen erhöhen die Fallhöhe

Genau diese starke KI-Nachfrage hat allerdings auch die Erwartungen an Infineon deutlich erhöht. Der Konzern rechnet für das Geschäftsjahr 2026 inzwischen mit rund 16,3 Milliarden Euro Umsatz und einer Segmentergebnis-Marge von etwa 20 Prozent. Gleichzeitig bestehen mit führenden KI-Kunden mehrjährige Kapazitätsvereinbarungen mit einem kumulierten Umsatzvolumen im hohen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich. Der aktuelle Kurssturz zeigt dennoch, wie empfindlich Anleger inzwischen auf Zweifel an der Nachhaltigkeit des weltweiten KI-Investitionsbooms reagieren.

Bn-Redaktion/tb
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