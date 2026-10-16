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ASML

Aktie könnte nun nach unten kippen 16.10.2026, 10:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

ASML: Aktie könnte nun nach unten kippen
AI MODIFIED
© AI Symbolbild
ASML legte am Mittwoch die Finanzergebnisse für das 3.Quartal 2026 vor. Die starken Ergebnisse brachten nicht die erhoffte Aufwärtsdynamik in die Aktie. Die Aktie des niederländischen Anlagenbauers für die Chipindustrie vermag es bislang nicht, wichtige Widerstände zurückzuerobern. Ganz im Gegenteil. Die aktuelle Gemengelage offenbart Risiken auf der Unterseite.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ASML Holding 1.662,87 USD -0,85 % Nasdaq OTC
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Starke Zahlen bereits verpufft

Die Finanzergebnisse thematisierten wir ausführlich im Kommentar vom 14. Oktober. ASML legte beeindruckende Zahlen vor und konnte mit Umsatz, Gewinn und Bruttomarge beeindrucken. Die Aktie rang zum damaligen Zeitpunkt bereits mit der wichtigen Unterstützung von 1.500 Euro. Neben einer Horizontalunterstützung verläuft in diesem Bereich auch der bis dato gültige Aufwärtstrend. 

Inflationsdaten lassen Stimmung im Tech-Bereich kippen

Lange Zeit zeigte sich der Technologiebereich relativ immun gegenüber den Inflationsgefahren. Doch die jüngste Datenreihe brachte das Fass schließlich zum Überlaufen. Vor allem die US-Verbraucherpreise, die am 14. Oktober veröffentlicht wurden, zeigten Wirkung. Die Sorge vor steigenden Zinsen brach sich Bahn. Die Finanzierbarkeit des KI-Booms wird seitdem hinterfragt. Die hochgejubelten Tech-Werte stehen unter Druck. Gewinnmitnahmen setzten ein und den Aktienkursen zu. ASML konnte sich der Gemengelage nicht entziehen. 

ASML Aktienchart

Das sagen Analysten

Die Analysten von Berenberg bestätigten kürzlich noch einmal ihr Votum „buy“ für die Aktie des niederländischen Anlagenbauers für die Chipindustrie. Das Kursziel setzen sie nach wie vor mit sportlichen 2.100 Euro an. Die Analysten der DZ Bank bestätigten ihre Einstufung „kaufen“. Das Kursziel beträgt 1.820 Euro. Noch optimistischer sind die Analysten der Schweizer UBS. Deren Votum lautet „buy“. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 2.350 Euro. 

Zusammengefasst

Die Aktie (WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME) befindet sich in einer heiklen Phase. Der Effekt der starken Zahlen ist verpufft. Stattdessen hat sich die Großwetterlage eingetrübt. Die Zinssorgen haben den Technologiebereich fest im Griff. Sollte die ASML-Aktie nun deutlich unter die 1.500 Euro fallen, ist aus charttechnischer Sicht Obacht geboten. In diesem Fall könnte es zum Test der zentralen Unterstützung im Bereich von 1.400 / 1.350 Euro kommen. Ein Rücksetzer unter die 1.350 Euro würde eine Neubewertung notwendig machen. Mit Blick auf die Oberseite bleibt es dabei: Um eine mögliche Top-Bildung zu verhindern, muss die Aktie die Widerstände bei 1.670 Euro und 1.750 Euro überwinden und so frisches Aufwärtsmomentum kreieren. 

Bn-Redaktion/mt
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