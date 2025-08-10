Rheinmetall nach Zahlen

Top-Bildung schreitet voran. Droht der Aktie ein Abverkauf? 10.08.2025, 09:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall nach Zahlen: Top-Bildung schreitet voran. Droht der Aktie ein Abverkauf?
© Bild: istockphoto.com/Markus Volk
Der deutsche Rüstungskonzern legte kürzlich die Daten für das 2. Quartal 2025 und damit für das 1. Halbjahr 2025 vor. Der Markt reagierte recht zurückhaltend auf die Zahlen. Die Aktie steht seitdem unter Druck. Aus charttechnischer Sicht schreitet die Top-Bildung voran. Die Luft scheint erst einmal raus zu sein. Weitere Abgaben drohen, sollte die Rheinmetall-Aktie nun auch noch wichtige Unterstützungen aufgeben müssen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.625,75 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Rheinmetall mit soliden Zahlen für das 2. Quartal

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern gab den Umsatz im 2. Quartal 2025 mit 2,430 Mrd. Euro an, nach 2,234 Mrd. Euro im 2. Quartal 2024. Das Plus von etwa 9 Prozent überzeugte hierbei nicht vollends. Das operative Ergebnis konnte im Jahresvergleich nur leicht gesteigert werden und belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 276 Mio. Euro, nach 270 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die operative Marge entwickelte sich entsprechend rückläufig und wurde für das Juni-Quartal 2025 mit 11,3 Prozent veröffentlicht, nach 12,1 Prozent für das Juni-Quartal 2024. Das Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten wurde mit 167 Mio. Euro vermeldet, nach 151 Mio. Euro im 2. Quartal 2024. Der Auftragsbestand (Backlog) belief sich per 30. Juni auf 63 Mrd. Euro.

Im Rahmen der Q2-Daten-Veröffentlichung bestätigte Rheinmetall noch einmal die Jahresziele für 2025.

Kurzum. Rheinmetall legte zwar robuste Finanzergebnisse vor, konnte insgesamt aber nicht überzeugen. Vor dem Hintergrund des exponierten Kursniveaus der Aktie war das zu wenig. Die Reaktion des Marktes zeigt es: Man war nicht zufrieden.

Chartanalyse

Top-Bildung schreitet voran

Seitdem die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) im Juni mit dem Vorhaben scheiterte, die Marke von 2.000 Euro zu überwinden, konsolidiert sie. Bislang verlief die Konsolidierung in geordneten Bahnen. Doch nun rückt eine eminent wichtige Unterstützungszone in den Fokus. Sollte es zu einem Rücksetzer unter die Zone 1.550 Euro / 1.500 Euro kommen, würde das die Top-Bildung forcieren und der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 1.250 Euro eröffnen. Um das Chartbild aufzuhellen, muss die Aktie über die 1.885 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten ihre Einstufung „buy“ für Rheinmetall. Das Kursziel für die Aktie wird nach wie vor bei 1.950 Euro gesehen. Deutlich optimistischer sind die Analysten der Schweizer UBS. Sie bestätigten ebenfalls ihre Einstufung „buy“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie hingegen bei 2.200 Euro.

Zusammengefasst

Die Zahlen waren nicht das Gelbe vom Ei und erst recht nicht dazu geeignet, der Aktie frisches Aufwärtsmomentum zu verleihen. Nun rückt mit dem Kursbereich von 1.550 Euro / 1.500 Euro die zentrale Unterstützung ins Visier. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls würden die Risiken auf der Unterseite zunehmen.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VK2NZL
Ask: 3,30
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VK2NZL. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
2 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
4 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
5 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
6 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
7 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: RWE vor Zahlen. Startet …

8:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall im Check: DAX-Star nur noch zum Halten gut?

Gestern 16:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zalando im freien Fall: Wann kommt die Trendwende?

Gestern 16:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Anleger fliehen vor KI-Angst: Diese Aktien könnten ausgelöscht …

Gestern 15:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk Aktie schießt nach Konkurrenzschwäche nach oben

Gestern 14:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Under Armour schockt Anleger mit schwacher Prognose und massivem …

Gestern 13:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax robust ins Wochenende: Münchener Rück bricht nach Zahlen ein. …

Freitag 21:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Im Schatten von Nvidia: AMD startet nach Kurdebakel wieder durch

Freitag 21:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer