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Rheinmetall scheitert an wichtiger Marke

Steht die Rüstungsaktie vor dem nächsten Abverkauf? 09.04.2026, 12:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall scheitert an wichtiger Marke: Steht die Rüstungsaktie vor dem nächsten Abverkauf?
© Sz Katarzyna auf Pexels
Auch die Rheinmetall-Aktie profitierte von der gestrigen Erholung. Doch einmal mehr zeigte sich, dass das Aufwärtspotenzial begrenzt zu sein scheint. So scheiterte die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns abermals an einem wichtigen Widerstandsbereich. Gewinnmitnahmen dominieren aktuell das Handelsgeschehen. Ist das der Beginn eines neuen Abverkaufs? Die nächsten Tage werden richtungsweisend.
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Rheinmetall 1.529,60 EUR -2,73 % Baader Bank

Rheinmetall - Steht die Rüstungsaktie vor dem nächsten Abverkauf?

Unsere letzte Kommentierung zur Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) überschrieben wir am 22. März mit „Fehlendes Aufwärtsmomentum bei der Aktie mahnt zur Vorsicht“. Diese Überschrift hätte man getrost auch heute verwenden können, denn noch immer fehlt der Aktie Durchschlagskraft, um wichtige Widerstände zu überwinden. Eine Bestandsaufnahme. 

Die rasante Kursrallye der Aktie ging in eine Seitwärtsbewegung über. Die Aktie wurde in den letzten Monaten auf der Oberseite vom Widerstandsbereich 1.980 Euro / 2.000 Euro limitiert. Auf der Unterseite bildete sich im Kursbereich von 1.320 Euro eine tragfähige Unterstützung heraus. In den letzten Wochen dominierte jedoch ausgehend vom Januar-Hoch eine knackige Abwärtsbewegung. Dass es der Rheinmetall-Aktie nicht gelingt, eine ansprechende Erholung auf die Beine zu stellen, zeigte sich zuletzt. Einmal mehr verpasste es die Aktie, über den Widerstandsbereich von 1.600 Euro zu laufen. Die heute zu beobachtenden Gewinnmitnahmen könnten der Auftakt zu einem Kursrutsch in Richtung 1.320 Euro sein. Einen Rücksetzer unter diese eminent wichtige Unterstützung gilt es, unter allen Umständen zu verhindern. 

Rheinmetall Aktienchart

Zusammengefasst

Das Momentum ist aus dem Rüstungswert gewichen. Eine Fortsetzung der breit angelegten  Seitwärtsbewegung in den Grenzen 1.320 Euro bis 2.000 Euro sollte an dieser Stelle nicht überraschen. Erst ein Verlassen der Range würde der Aktie nachhaltige Impulse geben. Ein Vorstoß über die Oberseite würde der Aktie neues Aufwärtspotenzial eröffnen. Dagegen würde ein Rücksetzer unter die 1.320 Euro den Kursbereich von 1.000 Euro in den Fokus rücken.

Aktuelle Analystenstimmen

Rheinmetall wie andere europäische Rüstungswerte auch wird von Analysten tendenziell positiv bewertet. So stufen unter anderem die Analysten von JPMorgan die Aktie mit „overweight“ ein. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner nach wie vor bei 2.130 Euro. Die Analysten von Goldman Sachs haben die Rheinmetall-Aktie auf ihre "European Conviction List" gesetzt, auf der aussichtsreiche Werte stehen. Das Votum der Analysten lautet „buy“. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 2.300 Euro.
(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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