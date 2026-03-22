Dax – Düsterer Ausblick auf die neue Handelswoche

Fehlendes Aufwärtsmomentum bei Rheinmetall mahnt zur Vorsicht 22.03.2026, 08:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Düsterer Ausblick auf die neue Handelswoche: Fehlendes Aufwärtsmomentum bei Rheinmetall mahnt zur Vorsicht
© Bild: istockphoto.com/Markus Volk
Stehen die Aktienmärkte am Rande eines Abverkaufs? Die Lage ist prekär. Dax, Dow & Co. sind bereits massiv unter Druck, doch es könnte in der Tat noch schlimmer kommen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.520,50 EUR +0,73 % Lang & Schwarz
DAX 22.224,98 PKT -3,38 % Ariva Indikation

Der Dax beendete die Handelswoche nahe der Marke von 22.200 Punkten und damit nahe dem Wochentief. Diese ausgeprägte Schwäche lässt im Hinblick auf die anstehende Handelswoche nicht viel Gutes erwarten. Der Dax ist aus charttechnischer Sicht schwer angezählt. Der Verlust der wichtigen Marken von 24.000 und 23.000 Punkten – zumal in so schneller Folge – haben dem Dax heftig zugesetzt. Das bis vor einigen Tagen noch vergleichsweise bullische Chartbild hat sich nachhaltig eingetrübt. Die Zeichen stehen auf Korrektur. Dass in den kommenden Tagen eminent wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht werden, macht die Aufgabe für den Dax nicht leichter. So wird es aus deutscher Sicht unter anderem am Dienstag (24. März) spannend, wenn der aktuelle Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe und der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor zur Veröffentlichung anstehen.

Kurzum. Nach dem großen Verfallstag vom Freitag dürften sich die Aktienmärkte zu Wochenbeginn weiter sortieren. Der Verlauf des Iran-Kriegs könnte für neues Momentum sorgen. Hier gilt es, die Entwicklungen vom Wochenende einzupreisen. Im besten Fall gelingt es dem Dax, die 22.000 Punkte erfolgreich zu verteidigen. Doch allzu viel Hoffnung sollte man diesbezüglich nicht hegen. Eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 21.000 Punkte und 20.000 Punkte ist nicht auszuschließen.

Chartanalyse

Rheinmetall - Fehlendes Aufwärtsmomentum bei der Aktie mahnt zur Vorsicht

Die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) kommt nicht in die Gänge. Die enttäuschte Reaktion des Marktes auf die Zahlen wirkt noch nach. So steht die Marke von 1.500 Euro weiter im Fokus. Einen Rücksetzer gilt es nach wie vor zu verhindern.

Sollte Rheinmetall die 1.500 Euro aufgeben müssen, ist mit weiteren Abgaben in Richtung 1.400 Euro und 1.320 Euro zu rechnen. Der intakte Abwärtstrend (grün dargestellt) hat noch nichts von seiner Dominanz verloren. Erst ein Vorstoß in Richtung 1.800 Euro und darüber hinaus würde die Lage für die Aktie aus charttechnischer Sicht nachhaltig aufhellen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan strotzen noch immer vor Optimismus für die Rheinmetall-Aktie. Sie bestätigten kürzlich ihr Votum „overweight“ und das Kursziel von 2.130 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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