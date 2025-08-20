Anzeige
Kupfermine in Arizona: Trump stellt sich hinter BHP und Rio Tinto 20.08.2025, 10:45 Uhr

Rohstoffprojekt mit politischer Brisanz sorgt fuer Aufsehen: Kupfermine in Arizona: Trump stellt sich hinter BHP und Rio Tinto
© Symbolbild von Unsplash
Ein US-Berufungsgericht hat den geplanten Landtausch fuer die Entwicklung der Kupfermine Resolution Copper in Arizona gestoppt – nur einen Tag spaeter signalisiert Ex-Praesident Donald Trump seine Unterstuetzung fuer das umstrittene Vorhaben von BHP und Rio Tinto.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
BHP Group 22,93 EUR -0,74 % Lang & Schwarz
First Quantum Minerals 14,33 EUR +0,64 % Lang & Schwarz
Rio Tinto 51,92 EUR -0,36 % L&S Exchange
Freeport-McMoRan 35,53 EUR +0,39 % Lang & Schwarz
Southern Copper 80,94 EUR +0,01 % Lang & Schwarz

Das milliardenschwere Bergbauprojekt Resolution Copper, das von den Rohstoffgiganten BHP und Rio Tinto seit rund zwanzig Jahren entwickelt wird, steht erneut im Zentrum politischer und juristischer Auseinandersetzungen. Ein Bundesberufungsgericht verhaengte am Montag eine einstweilige Verfuegung gegen einen geplanten Landtausch, der essenziell fuer die Umsetzung der Mine ist. Grund fuer die Intervention ist der Widerstand indigener Gruppen und religioeser Gemeinschaften, die das Gebiet als heilig ansehen und den Eingriff als irreversible Zerstoerung einstufen.

Politische Rueckenstaerkung trotz juristischer Blockade

Trotz dieses juristischen Rueckschlags erhielten BHP und Rio Tinto politische Rueckenstaerkung von prominenter Stelle, US Präsident Donald Trump traf sich mit den CEOs der beiden Konzerne und sprach sich im Anschluss fuer das Projekt aus. Beobachter werten diese Geste als Versuch, wirtschaftliche Interessen und nationale Rohstoffsicherheit ueber kulturelle Bedenken zu stellen.

Strategische Bedeutung fuer Amerikas Rohstoffversorgung

Die betroffene Region gilt als potenziell eine der groessten Kupfervorkommen der Vereinigten Staaten. Angesichts wachsender Nachfrage nach dem Industriemetall, das zentral fuer Elektrifizierung und Energiewende ist, erhaelt das Projekt geopolitisches Gewicht. Auch Konzerne wie Freeport-McMoRan, Southern Copper und First Quantum Minerals verfolgen die Entwicklungen genau, da sie mittelbar von regulatorischen und politischen Weichenstellungen betroffen sein koennten.

Noch ist unklar, wie sich das Berufungsverfahren auf den weiteren Zeitplan der Mine auswirkt. Die gerichtliche Pruefung der Gegenklagen koennte Monate dauern und weitere Proteste nach sich ziehen. Die Aussicht auf eine verlaengerte Haengepartie wirft zugleich Fragen auf, wie planungssicher grosse Bergbauprojekte in den USA noch sind. Steht das Projekt vor einer Zensur – oder beginnt jetzt erst der politische Showdown

Bn-Redaktion/jh
