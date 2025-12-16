Rückkehr mit Signalwirkung

TUI-Aktie überschreitet Neun-Euro-Marke und setzt Kurserholung fort 16.12.2025, 15:26 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rückkehr mit Signalwirkung: TUI-Aktie überschreitet Neun-Euro-Marke und setzt Kurserholung fort
© Foto von Jacek Dylag auf Unsplash
Die Aktie des Reisekonzerns TUI hat nach Monaten der Stagnation die Marke von neun Euro zurückerobert. Der Aufwärtstrend, der bereits am Vortag begonnen hatte, setzte sich am Dienstag dynamisch fort und sorgt für neue Aufmerksamkeit am Markt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
MDAX 30.055,70 PKT -0,32 % Ariva Indikation
TUI 8,984 EUR +1,39 % L&S Exchange

Kursplus befeuert durch Dividenden-Comeback

Die jüngste Kursentwicklung kommt nicht aus dem Nichts. TUI hat erstmals seit Beginn der Pandemie wieder eine Dividende angekündigt und damit ein starkes Signal an den Kapitalmarkt gesendet. Parallel dazu reagierten mehrere Analysehäuser mit angepassten Bewertungen. Ein großes Institut hob sein Kursziel auf zwölf Euro an und bestätigte eine Kaufempfehlung. Weitere positive Analystenkommentare unterstreichen die sich aufhellende Stimmung rund um den Konzern.

Charttechnischer Ausbruch nach langer Seitwärtsphase

Die Rückkehr über neun Euro ist nicht nur psychologisch bedeutsam, sondern auch technisch relevant. Über Monate hinweg war diese Marke ein Widerstand. Nun dient sie als möglicher Katalysator für Anschlusskäufe. In der technischen Analyse gilt ein solcher Ausbruch häufig als Signal für weiter steigende Kurse. Anleger hatten dieses Szenario seit Wochen im Blick, nun scheint es Realität zu werden.

Fundamentale Erholung stützt den Aufwärtstrend

TUI hat in den letzten Quartalen operative Fortschritte gemacht. Während das Airline-Geschäft weiter unter Druck steht, zeigen sich Kreuzfahrt- und Hotelsegmente stabil. Der Konzern rechnet für das kommende Geschäftsjahr mit einem moderaten Anstieg von Umsatz und Ergebnis. Trotz konservativer Prognosen scheint der Markt auf eine Fortsetzung der Erholung zu setzen.

Bleibt die Rallye nachhaltig oder folgt die Korrektur

Der Kurssprung bringt TUI zurück in den Fokus institutioneller Anleger. Ob sich der Trend fortsetzt oder kurzfristige Gewinnmitnahmen folgen, bleibt offen. In einem volatilen Umfeld, in dem auch andere Werte aus dem MDAX und dem europäischen Tourismussektor Schwankungen unterliegen, könnte die TUI-Aktie erneut zum Stimmungsbarometer der Branche werden.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MK9N8Q
Ask: 3,84
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM5MFM MK9N8Q. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
2 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
3 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
5 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
7 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Kommt nun endlich der Befreiungsschlag? Novo Nordisk nimmt Abwä…

13:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aktie dreht mächtig auf: TUI nach Zahlen-Rücksetzer wieder obenauf…

13:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Sammelklage in den USA wegen möglicher Sehschäden belastet GLP1…

11:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Klagehoffnung befeuert Bayer – Aktie im Konsolidierungsmodus …

11:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Heute letzte Chance auf eine Jahresendrallye? Rheinmetall…

11:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Führungsschock bei UBS kurz vor Jahresende: Technologiechef verlä…

Gestern 20:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Umschlagende EMA‑Bewertung bleibt ohne Kursvorteil bei der Novo…

Gestern 19:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tech-Rausch mit Risiko – Kippt der Markt vor 2026? NVIDIA treibt …

Gestern 19:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer