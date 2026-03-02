Jetzt wird gebohrt:
Während die europäischen Indizes am Montag ins Trudeln geraten, setzt der Verteidigungssektor zur Rallye an. Die jüngsten militärischen Spannungen im Nahen Osten rücken Rüstungskonzerne erneut in den Fokus der Anleger. Besonders Raketenabwehr und US-Geschäft treiben die Kurse.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.653,50 EUR -4,01 % Lang & Schwarz
HENSOLDT 78,55 EUR +5,08 % Tradegate
RENK Group 59,28 EUR +3,58 % Tradegate
TKMS 95,70 EUR -2,35 % Lang & Schwarz
Thales 258,95 EUR +1,77 % Baader Bank
BAE Systems 26,05 EUR +7,76 % Lang & Schwarz
Leonardo 58,47 EUR +0,12 % Lang & Schwarz

Geopolitische Spannungen als Kurstreiber
Gegen den allgemeinen Abwärtstrend an den Börsen verzeichneten europäische Rüstungstitel zum Wochenstart deutliche Gewinne. Hintergrund sind die gegenseitigen Angriffe zwischen den USA, Israel und dem Iran. Marktteilnehmer sehen in der Verschärfung des Konflikts einen Auslöser für weltweit steigende Militärausgaben. Während breite Marktsegmente schwächeln, legten Schwergewichte wie Rheinmetall, Renk und Hensoldt teils deutlich um bis zu fünf Prozent zu.

Fokus auf Raketenabwehr und Infrastruktur
Analysten der Citigroup weisen darauf hin, dass die aktuelle Lage das Augenmerk verstärkt auf moderne Abwehrsysteme lenkt. Insbesondere Systeme wie das Iris-T (u.a. Hensoldt) oder der Skyranger von Rheinmetall stehen dabei im Fokus. Die Erwartung, dass vor allem die USA ihre Rüstungsausgaben weiter aufstocken könnten, stützt die Branche zusätzlich. Davon profitieren nicht nur deutsche Konzerne, sondern auch europäische Player wie die britische BAE Systems, die einen Großteil ihres Umsatzes auf dem US-Markt erzielt und ein neues Rekordhoch markierte.

Breite Nachfrage in ganz Europa
Die hohe Nachfrage nach Verteidigungsaktien beschränkt sich dabei nicht nur auf den deutschen Markt, sondern ist auf dem gesamten Kontinent spürbar. In Großbritannien setzten sich die Papiere von BAE Systems mit einem deutlichen Plus an die Spitze der Branche. Auch in Frankreich gewannen Titel wie Thales an Boden, wobei Investoren hier besonders auf die Expertise bei Radarsystemen und der Sicherung kritischer Infrastruktur setzen. Ähnlich zeigte sich das Bild in Italien, wo die Aktien von Leonardo von einer positiven Stimmung im Bereich Militärflugzeuge und Überwachungselektronik profitierten.

Divergenz im maritimen Sektor
Trotz der allgemein positiven Stimmung im Sektor verlief der Handelstag nicht für alle Unternehmen einheitlich. Während elektronische Systeme und Landfahrzeuge gefragt waren, drehten die Papiere des U-Boot-Herstellers TKMS nach anfänglichen Gewinnen ins Minus. Experten führen dies auf die spezifische Auftragslage und die unterschiedliche Bewertung der verschiedenen Teilbereiche der Rüstungsindustrie zurück.

Kartellwächter und Politik schauen genau hin
Auch wenn die wirtschaftlichen Aussichten für die Branche durch die geopolitische Lage gestützt werden, betonen Analysten von Jefferies, dass der Sektor weiterhin stark von politischen Entscheidungen und langwierigen Beschaffungsprozessen abhängt. Die Eskalation im Nahen Osten reiht sich in eine Kette bestehender globaler Spannungen ein, die das Marktumfeld für Verteidigungswerte auf absehbare Zeit prägen dürften.

Bn-Redaktion/js







